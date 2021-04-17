Oktay: "Vicdanları yaralamıştır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kursu kararına tepki gösterdi.

Oktay yaptığı açıklamada, "KKTC'de Anayasa Mahkemesi'nin din eğitimine ilişkin aldığı karar, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında özellikle vicdanları yaralamıştır" ifadelerini kullandı.

Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini, alınan bu kararı ve sonrasında yapılabilecek düzenlemeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerçekleştirdiği KKTC ziyareti çerçevesinde konuyla ilgili değerlendirmelere devam ettiğini hatırlatan Oktay, "Devlet, gerekli gözetim ve denetimi sağlayarak herkesin din ve vicdan hürriyetini temin etmek durumundadır" ifadesini kullandı.

Devletin gerekli gözetim ve denetimi sağlayarak, herkesin din ve vicdan hürriyetini temin etmek zorunda olduğunu söyleyen Oktay, "Millet egemenliğine dayanan mahkemelerin kararında milletin din ve vicdan özgürlüğünü yaralayacak hükümlerden kaçınması gerekir" dedi.

KKTC'de Din İşleri Dairesi'nin hukuki statüsüne dair bir değerlendirmeden yola çıkarak, din eğitimi konusunda "denetim ve gözetim" hakkı bulunmuyor demenin, bu yapıyı yetkisiz kılmanın kabul edilemeyeceğini söyleyen Oktay açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Ülkemizde olduğu gibi nasıl Diyanet İşleri Başkanlığı devletin gözetim ve denetimi dahilinde din eğitimi verebiliyorsa, KKTC'de de Din İşleri Dairesi'nin bunu yapabilmesi kadar doğal bir şey olamaz."

Oktay, Doğu Akdeniz'de haklı mücadelenin devam ettiği bu süreçte ve 5+BM toplantısı arifesinde böyle gündemlerle kaybedecek vaktin olmadığını aktardı.

KKTC'nin kuruluş ruhuna, Kıbrıs Türk halkının yapısına ve milletin ruhuna hiçbir şekilde uymayan anlayışlara geçit verilmeyeceğinin altını çizen Oktay, "Laiklik, bireyin din ve vicdan hürriyetinin bir güvencesidir. Laiklik ilkesini kısıtlayıcı ve baskılayıcı bir şekilde yorumlayarak inanca zulüm aracı haline getirilecek bir yola girilmemelidir" dedi.

Kıbrıs Türk halkının inancını, özgürlüğünü ve iradesini dikkate alan bir düzenleme yapılacağına inandığını söyleyen Oktay, sorunu kökten çözecek yasal düzenlemenin yapılarak, KKTC'de din ve vicdan özgürlüğünün garanti altına alınmasını önemsediklerini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.