"Pekin'deki Kovid-19 alarmı sebebiyle aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir"

"Pekin'deki Kovid-19 alarmı sebebiyle aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir"
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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verildiğini, bu nedenle aşıların gelişinin bir iki gün ertelendiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan Çin'den gelecek Kovid-19 aşılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Pekin'deki Kovid-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen Kovid-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

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