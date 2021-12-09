Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu, ilk belirlemelere göre hava harekatıyla 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde, bugün teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi. Bölgede tespit edilen hedeflerin hava harekatıyla isabetle vurulduğu aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şehit Uzman Çavuş Ali Sarı'nın Denizli'deki eşine acı haber verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın (29) Denizli'de yaşayan eşine şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehidin Yenişehir Mahallesi’nde yaşayan eşinin evine gelen Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve askeri yetkililer, acı haberi şehidin eşi Anna Sarı’ya verdi.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

İki çocuk babası Uzman Çavuş Sarı'nın bir süre önce Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığına tayininin çıktığı, eşiyle dün akşam telefonla görüştüğü öğrenildi.

Şehidin ailesi, cenaze töreninin düzenleneceği memleketi Balıkesir’in Edremit ilçesine götürüldü.

Şehit Sarı'nın Balıkesir'deki ailesine de acı haber ulaştı.

Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde yaşayan baba Hüseyin ve anne Nihal Sarı'ya şehadet haberini, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve askeri yetkililer verdi.

Sarı ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin, Denizli'de oturan eşi Anna Sarı'nın da Edremit'e doğru yola çıktığı öğrenildi.

Mahalle Muhtarı Tarık Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehit Ali Sarı'nın iki çocuğunun olduğunu söyledi.

Varol, anne Nihal Sarı'nın ambulansı görünce kapıyı açtığını ve oğlunun şehit olduğunu anladığını ifade ederek, "Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun." dedi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün ailesine acı haber verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün, Sancaktepe'deki ailesine şehadet haberi verildi.

Akpınar Mahallesi'nde yaşayan baba Zekeriya ve anne Ülfet Aksöz'ün evine Türk bayrakları asıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri yetkililer tarafından aileye şehadet haberi iletildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Belediye ekipleri tarafında evin karşısında kurulan çadırda, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Yaklaşık 2 ay önce nişanlanan şehit Aksöz'ün bir kardeşinin olduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin İstanbul'a getirilerek helallik alınacağı, ardından memleketi Nevşehir'de defnedileceği bildirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in Yozgat'taki ailesine acı haber verildi

Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen roketatar saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in Yozgat'ta yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı.

Oğlunun şehadet haberi, ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan annesi Dilber Kılavuz'a, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Baba Şahin Çelik'in Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı, acı haber sonrası memleketine doğru yola çıktığı öğrenildi.

Bekar olan şehit Çelik'in cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.