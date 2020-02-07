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Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılıyor

Pistten çıkan uçağın enkazı kaldırılıyor
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Geçtiğimiz gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak parçalara ayrılan uçağın enkazı kaldırılıyor.

Pegasus Hava Yollarının İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma çalışmaları kapsamında, olay yerindeki toprak yol düzeltiliyor.

Ekipler, hafriyat kamyonundan dökülen toprak ve taşların kepçeyle düzeltilerek yolun daha düzgün hale getirilmesinin ardından enkazı parçalamaya başlayacak.

Polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkmasına karşın bir itfaiye aracı da hazır bekletiliyor.

Uçak parçalara ayrılmasının ardından vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılacak.

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