Rahşan Ecevit bugün toprağa verilecek

97 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Eski Başbakanı Bülent Ecevit’in eşi ve Demokratik Sol Parti’nin kurucusu Rahşan Ecevit, bugün defnedilecek.
26 Aralık 2019’da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle önceki gün yaşamını yitirdi.
Rahşan Ecevit, bugün devlet mezarlığında koca bir ömrü aynı yola baş koyarak büyük bir sevgiyle geçirdiği eşi Bülent Ecevit’in yanına defnedilecek.