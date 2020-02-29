Rejim hedefleri vuruluyor

İdlib'de rejimin düzenlediği topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. MSB'den yapılan açıklamada, "56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejimin düzenlediği saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

"56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir"

Bakanlıktan yapılan açıklamada rejim hedeflerinin vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir."