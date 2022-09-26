RTÜK, Türk İnternet Medya Çalıştayı’nda internet medya temsilcileri İle buluşuyor

13 yıldır internet medyası ve bilişim alanında önemli çalışmalara imza atan İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu öncülüğünde, Türkiye’nin 81 il ile 7 ülkeden 900 internet gazetecisinin kurduğu ve Kıbrıs Genç TV’nin kurucu üyeler arasında yer aldığı Türk İnternet Medya Birliği ve Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Türk İnternet Medyası Çalıştayı düzenleyecek.

Etkinlik 27-28 Eylül tarihlerinde Ankara’da yer alacak.

Çalıştaya Türkiye’nin tüm illerinden ve Almanya, İngiltere, Gürcistan, Avusturya, Azerbaycan, İsviçre ve KKTC’den çok sayıda basın mensubu katılacak.

Çalıştayda Kıbrıs Genç Tv’yi Genel Müdürümüz Yavuz Apaydın temsil edecek.

Çalıştayın RTÜK uygulamaları ve internet medyası açısından önemli çıktılarının olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2022, 14:07