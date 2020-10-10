"Rum tarafının propagandası değil, adadaki gerçekler dikkate alınmalı"

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Maraş adımının BM Güvenlik Konseyi kararına aykırı olmadığı belirtilerek, uluslararası toplumun Kıbrıs Rum tarafının propagandasını değil, adadaki gerçekleri dikkate alarak, önyargısız değerlendirme yapması gerektiğine dikkat çekildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada: “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 9 Ekim 2020 tarihli oturumunda Kapalı Maraş bölgesindeki son gelişmeleri ele almış ve bu çerçevede Konsey tarafından bir Başkanlık Açıklaması yayınlanmıştır. Türkiye, konuyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığınca yapılan açıklamayı tümüyle desteklemektedir. Kıbrıs Türk makamlarının KKTC toprağı olan Kapalı Maraş bölgesine dair açıkladıkları karar, kullanıma açılan bölgede herhangi bir mağduriyete yol açmamaktadır. Bölgenin statüsünde bir değişiklik yapılmamaktadır. Dolayısıyla, bu kararın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Uluslararası toplum Kıbrıs Rum yönetiminin yanıltıcı propagandasını değil, Ada’daki gerçekleri dikkate almalı ve gelişmeleri önyargısız şekilde değerlendirmelidir. Statükonun devamını savunmak ne Kıbrıs Adasının ortak sahibi iki halka fayda sağlayacak ne de Kıbrıs meselesinin çözümüne yardımcı olacaktır.” denildi