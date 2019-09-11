Saraç: “KKTC'deki öğrencilerimize yönelik iyileştirme girişimlerimiz sonuç verdi“

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANI YEKTA SARAÇ: "KKTC'DE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DAHA İYİ AKADEMİK VE EKONOMİK ŞARTLARDA EĞİTİM ALMALARINA YÖNELİK İYİLEŞTİRME GİRİŞİMLERİMİZ SONUÇ VERMEYE BAŞLADI"

"THY YÖNETİMİNE ALDIKLARI YÜZDE 15 İNDİRİM KARARINDAN DOLAYI KKTC'DE OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç, Türk Hava Yolları (THY) tarafından Türkiye ve KKTC vatandaşı öğrencilere bilet fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı alınmasına ilişkin, "KKTC'de okuyan öğrencilerimizin daha iyi akademik ve ekonomik şartlarda eğitim almalarına yönelik iyileştirme girişimlerimiz sonuç vermeye başladı." ifadelerini kullandı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki yükseköğretime olduğu kadar KKTC yükseköğretimine de önem ve değer verdiklerini belirtti.

İlgili bakanlar ve kurum başkanlarıyla yaptıkları görüşmelerde KKTC'deki devlet-vakıf, vakıf-şirket üniversitelerinin ve öğrencilerinin durumlarını sıkça ele aldıklarını aktaran Saraç, THY tarafından Türkiye ve KKTC vatandaşı öğrencilere bilet fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı alınmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Saraç, "KKTC'de okuyan öğrencilerimizin daha iyi akademik ve ekonomik şartlarda eğitim almalarına yönelik iyileştirme girişimlerimiz sonuç vermeye başladı. THY yönetimine aldıkları bu karardan dolayı KKTC'de okuyan öğrencilerimiz adına teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, THY tarafından Türkiye ve KKTC vatandaşı öğrencilere bilet fiyatlarında yüzde 15 indirim kararı alındığını, uygulamanın 15 Eylül'den itibaren hayata geçirileceğini duyurmuştu.