Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'den, A Milli Takım’ın İzlanda'da maruz kaldığı kötü davranışlar ve yaşanan olaylarla ile ilgili bilgi aldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Özdemir'e konuyla ilgili devletin her türlü girişimi yaptığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, Nihat Özdemir'den "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında." mesajını teknik heyet ve takıma iletmesini istedi.

Özdemir de A Milli Takım'a destekleri için Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da bir heyetle TFF ve A Milli Takım'ın yanında olduğunu göstermek için bugün İzlanda'ya giderek yarın oynanacak maçta ay-yıldızlılara destek olacağı hatırlatıldı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 17:29