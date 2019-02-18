TBMM Başkanı Yıldırım görevinden istifa etti

TBMM Başkanı Yıldırım, görevinden istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Kumbuzoğlu'na teslim etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM Tören Salonu'nda geçmiş dönem Meclis başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna verdiği yemekte, 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yapılacağını anımsattı.

Seçimlerin ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, partilerin aday listelerini yarın seçim kurullarına teslim edeceğini söyledi.

Meclisten kendisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişinin listelerde olacağını aktaran Yıldırım, "Çok alışılmış bir şey değil." ifadesini kullandı.

"Yeni başkana başarılar diliyorum"

AK Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kendisini aday göstereceğini ifade eden Yıldırım, "Bugün itibarıyla TBMM Başkanlığı görevimden çekileceğim. Bu yemekten sonra ilk yapacağım iş ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın inşallah saat 09.00'da yeni başkan seçilene kadar görevi vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim. TBMM'ye seçilecek yeni başkana şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

Yıldırım, 143 yıllık bir geleneği bulunan Meclisin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde hep önde olduğunu dile getirdi.

Meclisin daima millete, çare olan bir merkez görevi yaptığına işaret eden Yıldırım, "Önemli kanunlar ve kararlar hep egemenliğin kayıtsız, şartsız tecelli ettiği bu çatı altında, tamamlandı, yapıldı. Bu nedenden dolayıdır ki Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan hainler ilk önce Gazi Meclis'e saldırdılar." ifadesini kullandı.

"Milli irade hep galip çıktı"

Türkiye darbe ve muhtıralara maruz kalsa da sonunda milli iradenin hep galip çıktığını söyleyen Yıldırım, milletin olumsuzluklardan güçlenerek çıkmayı bildiğini belirtti.



"Yediğiniz darbe, sizi yıkmıyorsa güçlendirir. Yediği her darbe, TBMM'yi ve milletin iradesini daha da güçlendirdi." diyen Yıldırım, darbe girişimlerinin sonuncusunun, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilmeye çalışıldığını anımsattı.



15 Temmuz'da Meclis'teki bütün partilerin darbe girişimine karşı kararlı bir direniş gösterdiğini vurgulayan Yıldırım, 15 Temmuz gecesi milletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle meydanlara indiğini ve demokrasinin yanında olduğunu alçak darbecilere gösterdiğini ifade etti.



Tanklara meydan okuyan aziz milletin ülkeye, bayrağa olan sevgi ve sadakatini bir kez daha cümle aleme ispat ettiğini vurgulayan Yıldırım, Başbakanlık görevini yeni üstlendiği bu dönemde ülkeyi kaosa sürüklemek isteyen iş birlikçi hainlerin, 15 Temmuz gecesinde 251 kişiyi öldürdüğünü, 2 bin 703 kişiyi yaraladığını anlattı.



Yıldırım, 15 Temmuz şehitlerine ve ülkenin bağımsızlığı, milletin istikbali için hayatını seve seve veren bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere güzel bir ömür diledi.



TBMM'nin, 15 Temmuz hainlerinin verdiği tahribatı hiç vakit geçirmeden gidermeyi başardığını dile getiren Yıldırım, Meclisi ziyaret edenlerin görmesi için hasarlı bir bölümün müze halinde muhafaza edildiğini söyledi.

"Türkiye kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor"

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak 21. yüzyılın lider ülkeleri arasında olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Bu uğurda yapılan en önemli çalışmaların biri de kabul edildiği günden itibaren sürekli tartışma konusu olan 1982 darbe anayasasında sistem değişikliğini öngören köklü anayasa değişikliğidir. Devlet-millet uzlaşmasının temel hükümlerini içeren Anayasamızın 70 maddesi değiştirilmiştir. Genel Kurul'da, komisyonlarda yapılan görüşmeler, oylamalar sonucunda bu değişiklik 16 Nisan'da halkımızın oyuna sunulmuş ve yürürlük kazanmıştır. Kabul edilen anayasaya göre, TBMM'nin ve icranın, hükümetin yetkileri yeniden tanımlamıştır. 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerle de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girmiş ve bu değişikliğin getirdiği 27. dönem milletvekilleri seçilmiş ve değişen sistemin ilk Meclisi oluşmuştur."



Yeni sistemin asıl amacının yasama, yürütme ve yargı erklerinin yetkilerini, sorumluluklarını, daha iyi tanımak ve diğer yandan da yönetimde istikrarı teminat altına olmak olduğunu ifade eden Yıldırım, kamu yönetiminde, bürokraside, yönetim şeklinde köklü bir değişiklik getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle TBMM'nin tümüyle yasama, denetim ve temsil görevlerine odaklandığını aktardı.



Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin önemli bir amacının da yürütmede, bürokrasiyi hızlandırmak ve istikrarı sağlamak olduğuna işaret etti.



Türkiye'de 99 yılda 65 hükümet kurulduğunu anlatan Yıldırım, kendisinin 65. hükümetin ve parlamenter sistemin son başbakanı olduğunu söyledi.



Bir hükümetin ömrünün ortalama 1,5 yıl olduğunu kaydeden Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye'de daha uzun süreli ve istikrarlı bir yürütme sistemini tesis etmektir." değerlendirmesinde bulundu.



27. döneme 600 milletvekiliyle başladıklarını, geçen 7 ayda 4 milletvekilinin bakan olarak görevlendirilmesi nedeniyle üye sayısının 596'ya düştüğünü bildiren Yıldırım, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın vefatıyla bu sayının 595'e indiğini belirterek, Bircan'ı rahmetle andı.

Yıldırım, TBMM Tören Salonu'nda geçmiş dönem Meclis başkanları ve 27. Dönem milletvekilleri onuruna verdiği yemekte, belediye başkanı olabilmek için aday olan milletvekillerinin bulunduğunu, kendisinin de bunlardan biri olduğunu belirtti.



1 Nisan'a gelindiğinde mutlaka Meclisin milletvekili sayısında bir değişiklik olacağını dile getiren Yıldırım, "Ama nasıl değişiklik olacak? Onu şimdiden söyleyemiyoruz. Sürpriz olsun." ifadesini kullandı.



Milletvekili sayısının 600'e çıkması sebebiyle Meclis Halkla İlişkiler Binası'ndaki komisyon odalarında ve personel odalarında düzenleme yapma ihtiyacı duyulduğunu anımsatan Yıldırım, 53 yeni çalışma yerini, milletvekilleri için kısa sürede oluşturduklarını bildirdi.

Yıldırım, Genel Kurulda da yeni döneme göre düzenlemeler yapıldığını, hükümet ve komisyon ilişkileri bakımından Genel Kurulun yenilendiğini aktardı.



TBMM İçtüzüğünü, Anayasayla uyumlu hale getirmek için bir değişiklik gerçekleştirildiğini anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bütün partilerin uzlaşmasıyla, kısa sürede mutabakat sağlanarak İçtüzüğün 11 maddesi tamamen yürürlükten kaldırıldı, 85 maddesinde de uyarlama amacıyla değişiklik yapıldı. Yeni anayasa ile Meclisin artan milletvekili sayısı doğrultusunda insan kaynakları altyapısı da güçlendi. Aynı zamanda Başbakanlığın sona ermesiyle birlikte oradaki uzman personelden gerek Cumhurbaşkanlığı gerek bakanlıklar gerekse Mecliste istifade edilmesi için bazı düzenlemelere gidildi. Yasama uzman sayısı ve nitelikleri artırıldı."

"7 aylık görevim süresince bin 561 yasa teklifi verildi"

Yasaların, artık teklif vermek suretiyle tamamen Mecliste olgunlaştırıldığını, yürütmenin sadece Meclise yılda bir bütçe kanun tasarısı getirebildiğini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:



"7 aylık görevim süresince bin 561 yasa teklifi verildi. 7 ay için fena bir sayı değil. Bunlardan 13'ü kanun, 3 uluslararası anlaşma olmak üzere 16'sı kabul edildi, yürürlüğe girdi. Bu dönemde vatandaşlarımız Dilekçe Komisyonu'na 5 bin 506 dilekçe ile başvuru yaptı. Bu dilekçelerin 4 bin 43'ü cevaplandırıldı ve sonuçlandırıldı. 26. Dönemden 253 Yasama Dokunulmazlığı Tezkeresi 27. Dönem'e devredildi. Ayrıca bu dönemde de 195 Yasama Dokunulmazlığı Tezkeresi Meclisimize ulaştı."



Genel Kurulun, geçen süre içinde 57 birleşim gerçekleştirdiğini, birleşimlerde toplam 482 saat çalışma yürütüldüğünü, aynı şekilde komisyonlarda 102 toplantı yapıldığını, 495 saat çalışıldığını aktaran Yıldırım, bu arada 2 bin 592 soru önergesine cevap verildiğini kaydetti.

"3 konuda Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu"

Başkanlığa yöneltilen 30 soru önergesinin cevaplandırıldığını, milletvekilleri tarafından 837 Meclis Araştırma Önergesi verildiğini, önergelerin 11'inin görüşüldüğünü ve 3 konuda Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulduğunu dile getiren Yıldırım, şunları aktardı:



"Bu yasama döneminde devam ettirilen bir önemli çalışma da daha önceki başkanlarımız döneminde başlanan İstiklal Mahkemeleri belgelerinin yayınlanmasına bu dönemde de devam edildi. Proje, yakın tarihimize ışık tutmak amacıyla 2010'da başlamıştı. 8 yıllık zaman içerisinde İstanbul, El Cezire, Eskişehir, Isparta ve Şark İstiklal Mahkemeleri arşiv belgeleri kitap şekline dönüştürüldü. Ankara İkinci İstiklal Mahkemesi arşiv belgelerinin de basımı için şu anda çalışmalar devam ediyor. Ankara Birinci İstiklal Mahkemelerinin arşiv belgelerinin tasnif işlemleri de başlatılmış durumda."



TBMM binasının 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra yeni anayasa yapmak için oluşturulan Kurucu Meclis tarafından 1961'de açıldığını anımsatan Yıldırım, o tarihten itibaren Meclis Ana Binası'nda zaman zaman bakım onarım çalışmaları yapıldığına işaret etti.



Son olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bombalanan bölümler dahil depolar, sığınaklar, Şeref Salonu ve kulislerin onarıldığını söyleyen Binali Yıldırım, 1961'den beri kullanılan mutfakların bu dönemde yenilendiğini ve tamamen ihtiyacı karşılayacak hale dönüştürüldüğünü belirtti.

"Dostluk grubu sayısı 144'e çıkarıldı"

Meclisin görevinin yasama ve denetimle şüphesiz sınırlı olmadığını, aynı zamanda temsil görevi de bulunduğunu dile getiren Yıldırım, 27. Yasama Dönemi'nde en önemli çalışmalardan birinin 132 olan parlamentolar arası dostluk grubu sayısının 144'e çıkarılması olduğunu vurguladı.



TBMM Başkanlığı döneminde katıldığı programları ve Meclis bünyesinde yürütülen uluslararası çalışmaları anlatan Yıldırım, ayrıca TBMM Başkanı olarak KKTC ve Azerbaycan başta olmak üzere 11 ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti.



Ziyaretlerinde 27 ikili görüşme yaptığını anlatan Yıldırım, Türkiye'yi ziyaret eden cumhurbaşkanları, cumhurbaşkanı yardımcıları, meclis başkanları ve parlamenter heyetlerden oluşan 47 yabancı heyeti ev sahibi olarak ağırladıklarını söyledi.

"Gayemiz, ülkemizi medeniyet yarışında daha ileriye götürmek"

TBMM'nin, milletin barışı, huzur ve kardeşliğinin merkezi olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:



"Milletimizin beka mücadelesinin karargahı olan bu yüce çatı milletimiz için hayırlı hizmetler yapmaya devam edecektir. Gayemiz, ülkemizi ve milletimizi medeniyet yarışında daha da ileriye götürmektir. TBMM, çalışmalarını şüphesiz bundan sonra da aynı istikamette artırarak devam ettirecektir. Misakımilli ile belirlenen sınırlarımızı korumak, gönül coğrafyamızda yaşayan insanların bize duyduğu güveni devam ettirmeleri öncelikli konularımız arasında yer almaya devam edecek."



Kahraman Mehmetçik'in yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirten Yıldırım, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömür diledi.

"İlklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz"

Parlamenter sistemin "son Başbakanı", Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Belediye başkanlığı görevine aday olan ilk Meclis Başkanıyım. Meclis Başkanlığı görevinden bu sebeple çekilen de ilk Meclis Başkanı oluyorum. Gördüğünüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz." diye konuştu.



7 ay boyunca milli iradeyi temsil eden milletvekillerinin başkanlığını yaptığını, bundan büyük keyif aldığını söyleyen Yıldırım, kısa süre içinde parti grubu ayrımı yapmaksızın güzel bir anlayış ve uzlaşmaya dayalı yönetim ortaya koymaya çalıştığını kaydetti.



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açılışını, ilk başkanlığını yaptığı TBMM'nin 28. Başkanı olarak bu görevde bulunmuş olmak benim için bir onurdur." diyen Yıldırım, önceki Meclis Başkanlarına hizmetleri için teşekkür etti.



Binali Yıldırım, "Bugüne kadar yaptığım işlerde asil milletimize hizmet etmekten başka hiçbir amacım olmadı. Vedalaşmak, helalleşmek sünnettir. Bu nedenle hakkınızı helal ederseniz, üzerimden büyük bir yükü almış olursunuz. Varsa benim de hakkım sizlere helal olsun." diyerek sözlerini tamamladı.

Notlar

TBMM Başkanı Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Bahar Köylübay ile birlikte geldiği TBMM Tören Salonu'nda masaları tek tek dolaşarak milletvekilleriyle selamlaştı.

"Veda yemeği"nde, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Ömer İzgi, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, TBMM Başkanvekilleri Celal Adan, Levent Gök, Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile partilerin grup başkanvekilleri de yer aldı.



Konuşmasının ardından salona yerleştirilen ekranlarda, Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı süreci ve hayatının anlatıldığı video gösterimi yapıldı.



Milletvekillerini salonun çıkışında tek tek selamlayarak uğurlayan Yıldırım, programa katılanlar ve Meclis çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstifa dilekçesini sundu

Yıldırım, yemeğin ardından TBMM Başkanlığından istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

Kumbuzoğlu da istifa dilekçesinin işleme konulması için talimat verdi.