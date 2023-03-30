TBMM Genel Kurulu’nda Tatar’a yapılan saldırı girişimine değinildi

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasını şiddetle kınadığını belirterek, "Tatar'a karşı yapılan bu saldırı girişimine karşı İngiliz makamlarını gereğini yapmaya davet ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir TV programındaki "İmar affı artık düşünemeyiz." sözlerini anımsatarak, "Erdoğan'ın itirafı aslında daha önce yapılan aflarının yanlış olduğunun da bir ispatıdır. Devletin başı, sorumluluk makamının bir numaralı yetkilisi olarak çıkardığınız imar affıyla ölen insanların vebali sizin üzerinizdedir. Bu vebalin siyasi karşılığı ise sağ kalanlardan af dilemek ya da helallik istemek değil istifa etmektir." diye konuştu.

Ücretli öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığının kadrolu ve sözleşmeli öğretmenleriyle aynı iş yükünü çekmelerine ve aynı görevi üstlenmelerine rağmen özlük haklarındaki eksiklik ve asgari ücretin altında aldıkları maaşla mağduriyet yaşadığını belirten Usta, "Hükümet, ücretli öğretmenleri yok saymaya devam etmekte." ifadesini kullandı.

- "Öğrenci görünümlü EOKA'cı militanlar..."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin gıda ve enerji krizlerinde üstlendiği inisiyatifle, arz ve fiyat sorunlarının seyrini olumlu yönde etkileyerek küresel ekonomiye katkı sağladığını söyledi.

Akçay, Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, birçok ülkenin enerji dar boğazıyla boğuşurken Türkiye'nin gelecek yüzyıllara damga vuracak enerji politikalarını adım adım uyguladığını kaydetti.

Türkiye'nin sismik araştırma ve sondaj gemileriyle Karadeniz'de ve Akdeniz'de başarılı çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Akçay, "Nükleer, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisinde büyük çaplı yatırımlarımız doğal gaz ve petrol keşifleriyle perçinlenmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışıldığını anımsatan Akçay, "Öğrenci görünümlü EOKA'cı militanlar 'Türklere ve Tatar'a ölüm' sloganlarıyla kirli ve karanlık emellerini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, KKTC'nin egemenlik haklarının korunmasına ve Kıbrıs Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin sürdüğünü belirtti. Hala çadırsız bölgelerin olduğunu öne süren Beştaş, Samandağ Stadyumu'ndaki çadır kentte fırtına nedeniyle çadırların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Beştaş, "6 Şubat'tan bu yana depremden zarar görenler çadırsız yaşamaya zorlanıyor." dedi.

CHP Grubu adına konuşan Bursa Milletvekili Erkan Aydın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İngiltere’de yapılan saldırıyı kınadığını belirtti.

- "Hassasiyetimiz devam ediyor"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasını şiddetle kınadığını kaydetti.

Tunç, "Tatar'a karşı yapılan bu saldırı girişimine karşı İngiliz makamlarını gereğini yapmaya davet ediyoruz. Kıbrıs Türkünün kaderi bizim de kaderimizdir." dedi.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kendi dönemlerinde yasalaştığına işaret eden Tunç, hem ailenin korunmasına yönelik hem de kadınların şiddetten korunmasına yönelik yasal düzenlemenin uygulamasının devam ettiğini vurguladı.

Tunç, şunları kaydetti:

"6284 sayılı kanunla ve kadınlarımızın şiddetten korunmasıyla alakalı biz her zaman hassasiyetimizi korumaya devam edeceğiz. Kadınlarımız bizim için çok önemli, çocuklarımızın korunması bizim için çok önemli. Türk Ceza Kanunu’muzda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’muzda gerçekleştirdiğimiz düzenlemelerle kadınlarımızın şiddetten korunması anlamında çok önemli mevzuat düzenlemelerini daha çok yakın bir zamanda gerçekleştirdik. Bu, bizim kararlılığımızı gösterir. Kadınlara yönelik kasten yaralama suçunun, tehdit suçunun, işkence suçunun, eziyet suçunun cezalarını yarı oranında artırdık. Bunu daha yeni yaptık. Bu konudaki hassasiyetimiz devam ediyor."