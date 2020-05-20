TC Sağlık Bakanı Koca: "Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü"

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kovid-19 salgınına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, “Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi.” ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, “Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır.” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, “Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz.” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, “Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, “Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.” ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, “Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum.” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, “Yarın itibarıyla iş yerlerinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve rehberlerle karşılacaksınız.” açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, “Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını “Hayat Eve Sığar” uygulaması aracılığıyla gösterebilecek.” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, “Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.” ifadesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, “Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, “Sağlık turizmi sezonunu erken başlattık. Talebe, müracaata göre gerektiğinde charter seferler düzenlenebilecek.” açıklamasında bulundu.