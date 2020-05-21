THY: Dış hat seferleri 10 Haziran’a kadar yapılmayacak

Türk Hava Yolları(THY), iç hat seferlerinin 4 Haziran, dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’a kadar durdurulduğunu açıkladı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda iç ve dış hat olmak üzere tüm seferler daha önce durdurulmuştu. Bu kapsamda tüm tarifeli yolcu seferlerini durduran Türk Hava Yolları, yeni bir kararla uçuşların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, küresel koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler doğrultusunda; iç hat uçuşlarının 4 Haziran 2020, dış hat uçuşlarınınsa 10 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulduğu bildirildi.



