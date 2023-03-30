TİMBİR'den Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimine tepki

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, Kıbrıs sorunuyla ilgili İngiltere'nin başkenti Londra'ya konferans vermeye giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik ellerinde Yunan bayrağı olan bir grubun saldırı girişimini yaptığı açıklama ile kınadı.

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik saldırı girişimini kınadı. Dr. Basa açıklamasında, "Bilineceği üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, İngiltere'deki katılacağı program için üniversite yerleşkesine girişi, Yunanistan bayrağı taşıyan grup tarafından engellenmek istenmiştir. Yaklaşık 50 kişiden oluşan grup, Kıbrıs konusunda düzenlenen konferansa katılmak üzere orada bulunan Tatar’ın üniversiteye girişini engellemek için yolu kapatmıştır. Tatar’ı fiilen engellemeye dönük bu girişim ve diğer engellemeler Kıbrıs Türk'ünün haklı davasını anlatmasına, uluslararası kamuoyuna aktarılmasına mâni olamayacaktır. Adadaki Türk varlığını yok sayan zihniyetin en basit yansıması olarak değerlendirdiğimiz bu girişim makul ve eşit şartlardaki çözüme karşı bir duruşun en belirgin göstergesidir. Sayın Tatar’a onun zatında tüm Kıbrıs Türk Cumhuriyetine dönük düşünce ve ifade özgürlüğünü aşan düzeydeki slogan ve pankartlar, sorunun kaynağını göstermesi adına da düşündürücüdür. Bu vesileyle Sayın Tatar’a ve beraberindeki heyete yapılan saldırıyı kınadığımızı, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) olarak Kıbrıs’taki haklı davanın anlatılmasına dair bu tür girişimlerin karşısında olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadelerine ter verdi.