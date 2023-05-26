TİMBİR'den Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na ziyaret 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile resmen kurulan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda gerçekleşen görüşmede TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar'a birliğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığının, 7 Mart 2023 tarih ve 6906 sayılı kararnamesi ile resmen birlik statüsü verilen Türk İnternet Medya Birliği'nin (TİMBİR), 14 ülke, 81 il de temsilciliği bulunan sayıları 1000'i aşan internet haber sitesi, Webtv ve Webradyo’dan oluşan bir yapıyı temsil ettiğini belirten Dr. Basa, amaçlarının yeni nesil medyanın bir arada hareket etmesini sağlamak olduğunu kaydetti. Dr. Basa ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile 14-15 Haziran 2023 tarihleri arasında ortaklaşa gerçekleştirecekleri 'Afetlerde Habercilik ve Risk Yönetimi' Çalıştayı hakkında bilgilendirdiği Başar'ı aynı tarihlerde gerçekleştirilecek TİMBİR Genel Kurulu'na davet etti.



Dr. Basa ziyaret sırasında, Başar'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Mart 2023 tarihinde imzaladığı ‘6906’ sayılı TİMBİR’in kuruluş belgesini sundu.