Timur Selçuk hayatını kaybetti

Piyanist, besteci, yorumcu Timur Selçuk yaşamını yitirdi.

Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 2 Temmuz 1945’te İstanbul’da doğdu.

Galatasaray Lisesi mezun olduktan sonra Paris'teki Ecole Normale de Musique de Paris'de bestecilik ve orkestra yönetimi bölümüne devam eden Timur Selçuk, piyano çalmaya 5 yaşında başladı.

"Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin" ya da "İspanyol Meyhanesi" gibi parçaları Paris’ten döndükten sonra tamamlayan Selçuk, Orhan Veli, Attila İlhan'ın, ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurdu. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun "Sakıncalı Piyadesi"nin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yaptı. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon muziği bestelemiştir.



1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı.