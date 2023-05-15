TİP'den kimler Meclis'e giriyor?

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için bugün sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya başlandı.

TİP 3 VEKİL ÇIKARIYOR

Sandıkların açılma oranı yüzde 90'ları aşarken, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) vekil sayısı da netleşmeye başladı. Şu ana kadar açılan sandıklara göre TİP 3 vekil çıkarıyor.

HANGİ İSİMLER MECLİS'TE?

İstanbul 1. bölge adayı Sera Kadıgil ve İstanbul 3. bölge adayı Erkan Baş Meclis'e giren TİP'li vekillerden oldu. Bu iki isme Barış Atay'ın yerini verdiği Gezi davasından tutuklu bulunan Can Atalay da dahil oldu. Atalay Hatay'dan Meclis'e girdi.

ŞIK VE ATAY MECLİS'E GİREMEDİ

İstanbul 2. bölge adayı Ahmet Şık ve Antalya 2. sıra adayı Barış Atay ise mevcut sonuçlara göre Meclis'e giremedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2023, 03:26