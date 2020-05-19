TRT’den skandal hata: ’19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun’

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda TRT’de skandal bir hata gerçekleşti. Oya Eren’in sunduğu ‘Dün Bügün’ programında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı karıştırıldı

TRT Haber’de tepki çeken bir hataya imza atıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101’inci yıldönümünde, TRT Haber’de yayınlanan “Dün Bugün” programında fonda yer alan görseldeki hata dikkat çekti.

TRT Haber sunucusu sözlerine “Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı… Büyük önder Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkıp Milli Mücadele’yi başlatmasının yıldönümü” diye başlarken fonda “19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun” ifadesinin yer aldığı görüldü.

TRT daha sonra bir açıklama yapar