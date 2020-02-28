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TSK, hava ve karadan vuruyor

TSK, hava ve karadan vuruyor
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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güvenlik Zirvesi'nde namlusunu, Türk askerlerine doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

 

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