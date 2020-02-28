Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güvenlik Zirvesi'nde namlusunu, Türk askerlerine doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.
TSK, hava ve karadan vuruyor
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güvenlik Zirvesi'nde namlusunu, Türk askerlerine doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.
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