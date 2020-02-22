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TSK, İdlib'de sivil yerleşimleri vuran rejime karşılık veriyor

TSK, İdlib'de sivil yerleşimleri vuran rejime karşılık veriyor
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi genelinde saldırılarına devam eden Esed rejimi güçlerine karşılık vermeye devam ediyor.

İdlib'de insani dram her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İdlib'de uluslararası anlaşma ve ateşkeslere uymayan Rusya ve Beşşar Esed rejimi yaklaşık 4 milyon sivile korku saçıyor.

Bölgede canını kurtarabilenler yollara düşüyor. Hayatta kalabilmek için zor şartlarda kaçan sivillerin sayısı 2 milyona ulaştı. Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib ve Halep kırsalında ele geçirdiği bazı yerleşimlerdeki mezarlıkları da tahrip etti.

TSK topçusu da İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi genelinde saldırılarına devam eden Esed rejimi güçlerine karşılık vermeye devam ediyor.

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