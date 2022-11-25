TTB Başkanı Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca,Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 20 Kasım'da, şüphelinin silahlı terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.
Suç duyurusu ekindeki yayın kayıtlarına göre, şüphelinin Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız beyanlarını dile getirdiği Medya Haber TV'nin terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğunun belirlendiği ifade edilen iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:
Canlı bağlantı ekran görüntüsünde PKK mensuplarının çok sayıda fotoğrafının bulunduğu, örgüt üyelerinin arka fondaki yazı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap kesiminde Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiğinin anlaşıldığı ancak bunun örgütsel saikle ve propaganda yapmak kastıyla "Zap'ta kimyasal silahla gerillalar (teröristler) katledildi." şeklinde arka fon resmi kullanıldığı bildirilen iddianamede, şu bilgiler sıralandı:
"Şüphelinin, ana haberde spiker tarafından örgüt propagandasının yapıldığını bildiği halde canlı bağlantı yapmak suretiyle benzer şekilde nerede, ne zaman, kim tarafından çekildiği belli olmayan, yine canlı bağlantıda gösterilmeyen ancak sadece yer olarak Zap kelimesi ile uyumlu olması adına 'Irak'ın kuzey bölgesinde' şeklinde şüpheli tarafından bir video görüntüsünün izlendiğinin iddia edildiği, şüphelinin adli tıp uzmanı sıfatıyla uyumsuz olacak şekilde sadece kaynağı belirsiz bir video üzerinden tıbbi teşhis ve tanı koyduğu, ancak yine benzer şekilde insan hakları, IPPNW, Minesota Protokolü şeklinde uluslararası kurum, kuruluş ve belgelere atıf yapmak suretiyle olay yerine gidilmek suretiyle gerekli incelemelere izin verilmesi şeklinde canlı bağlantıda beyanlarda bulunmuştur."
Şüphelinin olay yerine gitmeden nerede, ne şekilde çekildiği belli olmayan ve terör örgütü propagandası yapmak saikiyle servis edilen bir videoyu izlenmek suretiyle "Toksik, kimyasal, zehirli gazlar kullanılmış" şeklinde açıklama yaptığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Olay yerinde incelenmesi gereken önemli bir husus hakkında sadece video izleyerek kanaatte bulunulmasının, bunun PKK ile doğrudan irtibatlı bir kanalı üzerinden, canlı bağlantı yapmak ve arka fonda PKK silahlı terör örgütü üyelerinin resimlerinin bulunduğu ve 'katledildi şeklinde' haber yapılan bir canlı bağlantıda dile getirilmesinin terör örgütü propagandası suçu açısından şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik çelişkili bir beyanı ve soruşturma dosyası için kuvvetli bir suç unsuru teşkil ettiği anlaşılmıştır."
İddianamede, ne zaman, nerede, ne şekilde, kim tarafından çekildiği belli olmayan ve canlı bağlantıda gösterilmeyen sözde bir video üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetler ile terör örgütünün illegal faaliyetlerinin bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yapan şüphelinin 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.