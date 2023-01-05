Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçim tarihini biraz öne çekebiliriz

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tüm milletin büyük umutlar ve heyecanlarla girdiği 2023'ün, hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kuruluşlarının 21,5 yılını ve iktidara gelişlerinin 20 yılını geride bıraktıkları şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğinde olduklarını belirten Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif ettiğimiz AK Parti'nin, bu imtihanı da başarıyla geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki heyetin sorumluluğundadır." diye

Erdoğan, halihazırda, 81 vilayetin tamamında partiye yeni üye kazandırmak için gece gündüz gayret sarf eden teşkilat üyelerinin motivasyon kaynağının da bu olduğunu gayet iyi bildiklerini söyledi.

"Bizim için her yeni üye, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun hayata geçmesine verilmiş ilave bir omuzdur, ilave bir heyecandır, ekstra bir güçtür" diyen Erdoğan, üye sayısını oluşturan her bir rakamı; ayrı bir dünya, ayrı bir birey olarak gönüllerinde yer edilen dava ve yol arkadaşlarıyla ahitlerinin yeniden seslendirilmesi olarak gördüklerini vurguladı.