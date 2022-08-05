Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine ilişkin, "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Rus Sanatoryum'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkür ederek Tahran ziyaretinin ardından 17 gün aradan sonra tekrar bir araya gelişleri sebebiyle memnuniyetini ifade etti.

Her iki ülke heyetinin Türkiye'de yaptığı görüşmelerin de verimli geçtiğini bildiren Erdoğan, "Siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda birçok konuları ele aldılar ve şimdi de bizim bu konulardan sonra buna bir adeta nokta koymamız inanıyorum ki Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok farklı bir sayfayı da açacaktır. Gerek enerjide gerek Karadeniz hattının tarımda, tahılda buradan atılan adımlar, turizmde yapılan görüşmeler, ulaşımla ilgili olarak atılan adımlar ki bütün bunlarla beraber bölgedeki bazı adımların atılması, bunlar gerek heyetlerimizin yaptığı ama bizim de bugün başa baş ikili bu görüşmeyi yapmak suretiyle Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadığı rolü ortaya koyması bakımından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir. Terörle mücadelede dayanışmamız büyük önem arz ediyor ve bu konuyla ilgili olarak da atacağımız adımlar, yapacağımız görüşmelerle inanıyorum ki bir güç kazanacaktır. Yine bugün tabii dünyanın gözü Soçi'de. 'Acaba Soçi'de ne görüştüler, ne yaptılar?' Burayı takip ediyorlar. Bizim de yapacağımız bu görüşmelerden sonra da bunlara verilecek olan cevaplar onları belli istikamette yönlendirecektir.

Sizin de ifade ettiğiniz gibi Akkuyu konusu büyük önem arz ediyor. Enerji alanında Akkuyu konusunu bugün sizlerle bir noktaya getirmemiz onu belli bir yerde gerçekten değerlendirerek, karara bağlanmamız Akkuyu'daki süreci ertelemeye fırsat vermeyecektir. Çünkü belirlenen takvimin işlemesi ve Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi çok çok büyük önem arz ediyor. Zira Türkiye'nin enerji temininde yüzde 10 enerji potansiyelini Akkuyu Enerji Santrali halledecek ve bu konuyla ilgili olarak da etraflıca bir görüşme yapmamızın faydalı olacağına inanıyorum. Ben de bugün böyle bir fırsatı bulduğumuz için memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum."

Putin: Türkiye’de ikili iş birliğinin tüm önemli boyutlarını heyetlerin ele aldık

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi kentinde Rus Sanatoryum’daki görüşmesinin başlangıcında yaptığı konuşmada, müzakere edilecek konulara değindi.

Erdoğan’ı Rusya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Putin, İran’ın başkenti Tahran’da bugünkü görüşme hususunda anlaştıklarını ifade etti.

Putin, bu görüşme öncesinde Rus hükümetinin ekonomiden sorumlu heyetinin Erdoğan’ın davetiyle bugün yapılacak görüşme öncesinde Türkiye’ye ziyarette bulunduğunu dile getirerek, Türkiye’de ikili iş birliğinin tüm önemli boyutlarını heyetlerin ele aldığını aktardı.

"TürkAkımı, eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor"

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 57 arttığını vurgulayan Putin, hatta mayıs dahil bu yılın ilk aylarında ticaret hacminin iki kat arttığını kaydetti.

Putin, iki ülkenin gerçekleştirdiği birçok stratejik proje olduğunu aktardı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve enerji konusundaki projeleri hatırlatan Putin, şöyle devam etti:

"Bir de şunu kaydetmekte yarar görüyorum; bir süre önce inşaatını tamamladığımız TürkAkım doğal gaz proje hattı, Rus doğal gazını Avrupa’ya sevk eden önemli hatlardan biri haline geldi. TürkAkımı, diğer yönlere doğal gaz sevk eden hatlardan farklı olarak düzenli ve eksiksiz şekilde çalışmaya devam ediyor. Sadece Türkiye’ye doğal gaz sevk etmiyor, Avrupa’ya da tüketicilere de gazımızı aktarıyor. Avrupa, Rusya’dan kesintisiz doğal gaz akışı dolayısıyla Türkiye’ye minnettar olmalıdır."

Putin, Türkiye’ye petrol, kömür ve doğal gazı herhangi bir sıkıntı çekmeden ihraç ettiklerinin altını çizdi.

Erdoğan'a tahıl sevkiyatındaki katkısından dolayı teşekkür

Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin aracılığı sayesinde Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından sevkiyatıyla ilgili sorunun çözüldüğünü ve sevkiyatın başladığını vurgulayan Putin, bu paket tedbirlerinin alınmasından dolayı Erdoğan’a teşekkür etti.

Putin, Rus gıda ürünleri ve gübresinin bu şekilde dünyaya açıldığını belirterek, “Özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu çok hassas mesele. Bu ülkeler, gıda ürünleri ve gübre sevkiyatıyla ilgili ciddi problemlerin eşiğinde. Bütün bu ülkeler için sizin katılımınızla alınan buna benzer kararlar önemlidir. Bunun için sizlere teşekkür ederim.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus heyetinin, birkaç gün önce Türkiye'de sağladığı uzlaşılar doğrultusunda iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bugün bir mutabakat zaptı imzalanabileceği umudunu paylaştı.

Erdoğan ile görüşmesinde bölgedeki güvenlik konularını da ele alma fırsatı olacağına dikkati çeken Putin, "Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel konuları da ele alacağız. Türkiye ile Rusya, buradaki durumun normalleşmesine ciddi katkı sağlıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus Sanatoryum'da basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 4 saat sürdü.