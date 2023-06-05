Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz görevi devraldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı.

Cevdet Yılmaz konuşmasına şu sözlerle başladı:

"Öncelikle Türkiye Yüzyılı kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan kıymetli dostum Fuat Oktay'a emekleri için yürekten teşekkür ediyorum."

"Siyasi istikrarla ekonomik istikrarın ve halkın refahına dönük çalışmaların ilişkisini çok net bir şekilde görüyoruz"

Yeni görevle sorumluluklarının ve yüklerinin arttığını belirten Cevdet Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son seçimlerde halkımız bir kez daha yeni yönetim sistemine evet demiştir. Yeni yönetim sistemimizin gelişerek, güçlenerek, yeni şartlara adapte olarak Türkiye'mizin bir kazanımı olarak devam edeceğini özellikle vurgulamak istiyorum.

Milletimiz seçimlerde hem Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek hem de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyerek iradesini net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu büyük destek bizim de sorumluluğumuzu, yükümüzü daha da artırmaktadır. Siyasi istikrarla ekonomik istikrarın ve halkın refahına dönük çalışmaların ilişkisini çok net bir şekilde görüyoruz. Hiçbir koalisyon yaşanmadan, hiçbir belirsizlik yaşanmadan halka hizmete devam edeceğiz. Bu belirsizliklerin ortadan kalkması bütün alanlarda milletimizin beklentilerini karşılayacağımız anlamına geliyor."

"Bu dönemde zorluklar kadar fırsatların da olduğunu biliyoruz"

2023 seçimleriyle tüm Türkiye'nin kazandığını belirten Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"2023'te yaşanan bu tarihi seçimlerde demokrasimiz kazanmıştır, tüm Türkiye kazanmıştır. Dünyanın ve bölgemizin zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Bu dönemde zorluklar kadar fırsatların da olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tecrübeli, dirayetli liderliğinde bu zorlukların üstesinden gelmeye ve yeni fırsatları değerlendirmeye kararlıyız."

"Türkiye Yüzyılı'nı şahlanma dönemi haline getireceğiz"

Seçim beyannamesinde açıklanan politikaların birer birer hayata geçirileceğini vurgulayan Yılmaz konuşmasını şöyle tamamladı:

"21. Yüzyılın yükselen ülkeleri arasında yerimizi alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Yüzyılı olarak ifade ettiğimiz Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı'nı hep birlikte bir şahlanma dönemi haline getireceğiz. Her alanda yeni projeler, yeni fikirler koyarak ilerleyeceğiz. Vatandaşlarımızın bizden beklentilerini gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Her yaptığımız ilgili tüm taraflarla işte danışmaya, konuşmaya özen göstereceğiz. Temel ilkemiz adalet olacak. Kalkınmakta olan ve yüksek gelirli ülkeleri ligini hedefleyen ülke olarak seçim beyannamemizde detaylı olarak ifade ettiğimiz politikaları birer birer hayata geçireceğiz. Sürdürülebilir, insan odaklı bir kalkınma hedefimiz olacak. Azimle çalışacağız, çok çalışacağız."