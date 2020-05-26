Türkiye'de 28 kişi daha hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 948 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 158 bin 762, can kaybı 4 bin 397 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 19 bin 853 test yapıldı. Bu kapsamda 948 Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1492 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, toplam vaka sayısı 158 bin 762, toplam vefat sayısı 4 bin 397, toplam yoğun bakım hasta sayısı 739, toplam entübe hasta sayısı 338, toplam iyileşen hasta sayısı 121 bin 507 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter paylaşımında, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.