Türkiye'de 4'üncü dozu kimler olabilecek?

Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Covid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.



Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı.



Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.

DÖRDÜNCÜ DOZU KİMLER YAPTIRABİLECEK?

Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.

Dördüncü doz aşı zorunlu değil isteğe bağlı olacak. Üç doz Sinovac yaptıranlar, dördüncü doz Sinovac veya BioNTech yaptıramayacak. Tamamen üçüncü dozlarını BioNTech olanlar için yapılan bir uygulama olacak.PCR TESTİ POZİTİF ÇIKANLAR BİR AY SONRA AŞI OLABİLECEKPCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu olmadığını belirtti.

Twitter'dan açıklama yapan Koca şunları yazdı:

''Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur. Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir.

İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur.''

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 15:36