Türkiye'de bazı illerde giriş-çıkış yasaklanıyor

Türkiye'de Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak illerinde yarın gece 24.00 dan itibaren tüm giriş çıkışlar kapanacak, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanlara sokağa çıkma yasağı gelecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Erdoğan, "Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır." dedi.

Erdoğan, "Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz." açıklamasında bulundu.