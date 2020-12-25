Türkiye'de bugünkü rakamlar

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, 256 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu, 35 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 3199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı." dedi.

Bakan Koca, "Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim." ifadelerini kullandı.