Türkiye'de bugünkü rakamlar

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1281 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.