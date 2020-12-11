Türkiye'de bugünkü rakamlar

Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 5 bin 607 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Tedbirlere kararlılıkla uymak zorundayız. Aşı uygulanıp etkisini gösterene kadar ısrarla kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım." dedi.