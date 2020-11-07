Türkiye'de bugünkü rakamlar açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 730 oldu, son 24 saatte 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız

Sağlık Bakanı Koca, "Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız." dedi.