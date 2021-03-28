Türkiye'de bugünkü rakamlar açıklandı

Türkiye'de bugünkü rakamlar açıklandı
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Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 109 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

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Anadolu Ajansı objektifinden Türkiye'den dolunay...
Anadolu Ajansı objektifinden Türkiye'den dolunay...
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