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Türkiye'de bugünkü rakamlar açıklandı
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28 Mart 2021 Pazar 20:38
Kıbrıs Genç Tv
Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 109 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.
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