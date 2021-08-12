Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısında düne göre ciddi bir düşüş yaşanırken, vefat sayısı yükseldi. 12 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 22 bin 261 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 128 oldu. İyileşen hasta sayısı 15 bin 685 olurken toplam 281 bin 535 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 22 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 138 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 15 bin 685 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 281 bin 535'e yükseldi.