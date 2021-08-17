Türkiye'de bugünkü vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı düne göre düşerken, vefat sayısı yükseldi. 16 Ağustos'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 21 bin 692 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 183 oldu. İyileşen hasta sayısı 14 bin 636 olurken toplam 294 bin 561 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ağustos'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 183 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 636 hasta taburcu olurken bugün 294 bin 561 test yapıldı.