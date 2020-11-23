Türkiye'de Covid 19 rakamlarında yükseliş sürüyor...İşte bugünki rakamlar

Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı 4 bin 409 oldu, son 24 saatte 3 bin 254 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 377 bin 891'e yükseldi.

Son verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 07:18