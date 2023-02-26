Türkiye'de depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi

Türkiye'de depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları belirlenerek tutuklananlar 188'e yükseldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 626 şüpheli tespit edildi.

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Yakalanan şüphelilerden 188'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 218 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedildi. Ayrıca 69 şüpheli hakkında yakalama kararı, 63 kişi hakkında ise gözaltı talimatı verildi.

Halen 4 kişinin gözaltında tutulduğu soruşturmalarda, 16 şüphelinin hayatta olmadığı, 5 zanlının ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

İfadeleri alınan 63 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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