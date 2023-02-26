Türkiye'de depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 188'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, sorumlulukları belirlenerek tutuklananlar 188'e yükseldi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 626 şüpheli tespit edildi.
Halen 4 kişinin gözaltında tutulduğu soruşturmalarda, 16 şüphelinin hayatta olmadığı, 5 zanlının ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
İfadeleri alınan 63 şüpheli ise serbest bırakıldı.