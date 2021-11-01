Türkiye'de günlük rakamlar

Türkiye'de günlük rakamlar
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Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 643 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

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