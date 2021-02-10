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Türkiye'de günlük rakamlar açıklandı
Türkiye
10 Şubat 2021 Çarşamba 19:19
Kıbrıs Genç Tv
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Şubat 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 65 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı sayısı iki gündür 100'ün altında seyrediyor.
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