Türkiye'de Kovid-19 kısıtlamaları hayata geçirildi

Türkiye İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00 itibarıyla başladı.

İstanbul

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Kentte alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı. AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri de saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alıyor.

Öte yandan, sinema salonları da 20.00 itibarıyla yıl sonuna kadar kapatıldı. Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri de yeni bir karar alınıncaya dek durduruldu.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'de başlayan uygulamalara birçok işletmenin uyduğu gözlendi.

Paket servis hizmeti olmayan esnaf dükkanını kapattı

Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı lokanta ve restoranların işletmecileri uygulama başlamadan önce dükkandaki müşterileri uyardı. Uygulamanın başlamasıyla birçok işletmede sandalyeler ters çevrildi. Paket servis hizmeti olmayan esnaf ise saat 20.00 itibarıyla dükkanını kapattı.

Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, işletme sahiplerini yeni tedbirlere uymaları konusunda ikaz etti.

Silivri'de bazı lokantaların camına paket servis yapıldığına dair yazılar asılırken sahildeki çay bahçelerinin de kapandığı gözlendi.

Üsküdar'da ise İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara'nın da katılımıyla iş yerlerinde denetimler yapıldı. Yeni tedbirlere uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

Fatih'te de Millet Caddesi'ndeki lokantaların bir bölümü kapanırken bazıları da paket servisi hizmetine başladı.

Ankara

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi.

Bu kapsamda, kentin farklı noktalarında hizmet veren alışveriş merkezleri (AVM), berber, kuaför, güzellik merkezi ve marketler kapandı.

Restoran ve lokantalar ise masa ve sandalyelerini toplayarak, saat 20.00'den sonra sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet verecek.

Bugün saat 20.00 itibarıyla sinema salonları yıl sonuna kadar kapatılırken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise ikinci bir emre kadar kapandı.

Öte yandan polis ve zabıta ekiplerince kent genelinde denetimler sürdürülürken, kısıtlamalar başlamadan önce de işletme sahipleri uyarıldı.

Bursa ve çevre illerde tedbirler uygulanmaya başlandı

Bursa, Çanakkale, Bilecik, Balıkesir, Eskişehir, Yalova ve Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak kısıtlamalar hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başladı.

Bursa'da tedbirler kapsamında alışveriş merkezleri ile restoran, lokanta, kafe gibi yerler ile pastane ve kahvehaneler saat 20.00'de kapatıldı.

Eskişehir'de ise salgın kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla normal saatlerinden erken kapanan işletmeler, görevli personelin temizliklerinin ardından mekanları kapattı.

Polis ekipleri kentin işlek caddelerinde güvenlik önlemi aldı.

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kordon boyundaki kafeler kısıtlamanın başladığı saatte kapandı.

Kafe restoran işletmeciliği yapan Reşat Tosun, işletmelerin tedbirler kapsamında erken kapandığını söyledi.

Bu sayede virüsün temizlenmesini ümit ettiklerini belirten Tosun, "İnşallah alınan önlemler ile salgın sona erer. Çünkü burada çok sayıda insan ekmek yiyor. Tabii ki yasaklara ve tedbirlere uyacağız. Bizde bu nedenle iş yerimizi saat 20.00 itibariyle kapattık. Müşterilerimiz de zaten durumdan haberdardı. Tek ümidimiz bu salgından bir an önce kurtulmak." dedi.

Bilecik, Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da da alışveriş merkezi, market, restoran, kafe, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi mekanlar kapandı.

Samsun

Samsun'da genelgeye göre kısıtlamanın başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri, kapsamdaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentte lokanta ve kafeler, sadece paket servisi yaptı.

Kısıtlama başlamadan önce masa ve sandalyeler servis verilmeyecek hale getirildi.

Çankırı

Çankırı'da iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda polis ve zabıta kontrol yaptı.

Market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibarıyla kapandığı kentte yeme içme yerleri, sadece telefonla ya da online sipariş aldı.

Kentte restoran sahibi Aydın Kaya, AA muhabirine, alınan önlemlere uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Alınan tedbirler umarım yeterli olur. Kurallara uyulması hepimiz için önemli. Biz de bu süreçte paket servisine girdik." dedi.

Amasya

Amasya'da İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Amasya'da alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf, kepengi indirdi, restoran ve lokantalar ise paket servis hizmetine başladı. Esnaf, iş yerleri önündeki masa ve sandalyeleri topladı.

Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde denetim yaptı. İşletmelerin kapanmasıyla birlikte meydan ve sokaklardaki insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Sinop

Sinop'ta saat 20.00'de vatandaşların yoğun olarak kullandığı Sakarya Caddesi, Barış Manço Parkı ve Bülent Ecevit Caddesi'ndeki tüm restoranlar masa sandalyelerini topladı

Kuryeler, restoranlardan paketlenen yemek siparişlerini müşterilere ulaştırdı.

Polis ve zabıta ekipleri bölgede denetleme gerçekleştirdi.

Kastamonu

Kastamonu'da saat 20.00 itibarıyla alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve marketlerdeki esnaf kepengi indirdi, restoran ve lokantalar ise paket servis hizmetine başladı.

Polis ve zabıta ekipleri kısıtlama kapsamındaki iş yerlerinin bulunduğu cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Kentin en işlek meydanlarından Cumhuriyet ve Nasrullah meydanlarında insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Konya

Konya'da da alışveriş merkezleri, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşlar, saat 20.00 öncesinde AVM'den ayrıldı.

Kısıtlamayla paket servise geçecek mekanlara afiş asıldığı görüldü.

Aksaray

Aksaray'da da genelge kapsamında kentteki alışveriş merkezi ile restoran, lokanta, kafe ve kahvehaneler saat 20.00'de kepenk kapattı.

İşletmelerin kapanmasıyla meydan ve sokanlardaki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Karaman

Karaman'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalara genelde uyulduğu gözlendi.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, İstasyon ve İsmet Paşa Caddesi'nde ise kalabalıklar kısıtlama çerçevesinde azaldı.

Polis ekipleri, kepenk kapatmayan bazı esnafı uyararak iş yerlerini kapatmalarını sağladı.

"İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs biter"

Afyonkarahisar'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan kısıtlamalar nedeniyle meydan ve sokanlardaki insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Tatlıcı Enver Öney, AA muhabirine, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bundan sonra kapanış saatlerinin 20.00 olduğunu söyledi.

Pandemi kurallarına uyulmasının önemine işaret eden Öney, "Kovid-19'dan dolayı herkes gibi biz de esnaf olarak etkileniyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs biter." dedi.

Restoran sahibi Tolga Özsoy da bir an önce Kovid-19 salgınından kurtulmak istediklerini belirtti.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te tedbirler uygulanmaya başlandı

Gaziantep'te, genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00'de başladı. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri işletmeler kapandı. Polis ekipleri kent genelinde kontrollerini yaparak açık olan işletmeleri uyardı.

Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde işletme sahibi Burak Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda işletmelerini kapattıklarını ve en kısa zamanda salgında kurtulmak istediklerini söyledi.

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de kahvehaneler, alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaförler saat 20.00 itibarıyla kapandı.

Kayseri

Kayseri'de alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapandı.

Kırşehir'de kent merkezindeki Yeraltı Çarşısı, Uzun Çarşı, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri başta olmak üzere işlek yerlerde insan hareketliliği azaldı.

Polis ve jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

Nevşehir, Niğde, Yozgat, Sivas

Nevşehir'de polis ekipleri, kent merkezinde tedbirlere uymayanları uyardı.

Alışveriş merkezlerinde güvenlik görevlileri müşterilere uyarıda bulunup iş yerlerini boşaltarak ışıkları kapattı.

Kafe işletmecisi İshak Alkan, Kovid-19 ile mücadeleden olumlu sonuçlar alınmasını istediklerini belirterek, "Çalıştığımız süreçte tedbirlere uymak koşuluyla hizmet sunuyoruz. Aşı çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum." dedi.

Kentte esnafın karara uyduğu gözlendi.

Niğde'de polis ekipleri, kent merkezinde anonslarla vatandaşları uyardı. İş yerlerinin kapanmasıyla kentte sessizlik hakim oldu.

Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Coşgun, saat 20.00'de faaliyetlerini sonlandırdıklarını, alınan kararlara saygılı olduklarını söyledi.

Esnaf Kürşat Yakışıklı da belirlenen saatlere uymaya çalıştıklarını belirterek, "Lokantamızı kapattık, temizliğimizi yapıyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlısı olur. Bir an önce virüsün bitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta vatandaşlar, kısıtlamaların uygulanmaya konulacağı saat öncesi market, lokanta, restoran, kafe, kuaför gibi iş yerlerinde yoğunluk oluşturdu.

Tedbirler öncesinde alışverişlerini yapanların “maske, sosyal mesafe ve hijyen” kurallarına uydukları görüldü.

Tarihi kent meydanı başta olmak üzere, Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı’nda kalabalık ve trafik yoğunluğu gözlendi.

Kısıtlamaların hayata geçirildiği saatlerde kentte insan hareketliliği azaldı.

İzmir

İzmir'de, kısıtlamalara esnafın genelde uyduğu gözlendi.

Bu kapsamda, alışveriş merkezleri, restoran, lokanta, kafe ve kahvehaneler, market, güzellik merkezleri, kuaför ve berberler kapandı.

Genelge gereğince lokanta ve restoranların saat 20.00 itibariyle paket servise başladığı görüldü.

Polis ekipleri genelgenin uygulanması konusunda iş yerlerine uyarılarda bulundu.

İş yeri sahibi Gökmen Bağ, genelgenin açıklanmasının ardından iş yerinde gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Genelge uyarınca iş yerine saat 20.00'den itibaren müşteri kabul etmediklerini ve paket servise geçtiklerini ifade eden Bağ, şunları kaydetti:

"Genelgeler yayınlandığı gibi saat 20.00'den sonra paket servisi hizmeti başlattık. Evlere elimizden geldiğinizce hızlı ve hijyenin bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Kısıtlamalardan önce bizim paket servisimiz yoktu. Ancak ekonomik nedenlerden dolayı insanlara hizmet edebilmek adına evde kalıp daha sağlıklı hizmet edebilmek adın onlarından sağlıklarını koruyabilmek ve ihtiyaçlarına cevap vermek için paket uygulamamıza geçtik. İnşallah bu süreçte hem hızlı ve hijyenin şekilde hizmet vereceğiz."

Denizli

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla yayınladığı genelgedeki kısıtlamalara Denizli'de genel olarak uyulduğu görüldü.

Genelgeye göre market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibariyle kapandığı kentte yeme-içme yerleri, sadece telefonla ya da online sipariş aldı. Kısıtlama başlamadan önce masa ve sandalyelerini kaldıran yeme içme yerlerinde görevliler gelen siparişleri hazırlayıp sahiplerine ulaştırdı.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve çevresindeki tüm kafe ve restoranlar masa-sandalyelerini topladı. Kuryeler, restoranlardan paketlenen yemek siparişlerini müşterilere ulaştırdı.

Restoran sahibi Erol Aktürk AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Tüm tedbirler bizim sağlığımız için. Devletimizin aldığı kararları sonuna kadar uygulayacağız. İnşallah daha güzel sağlıklı günleri hep birlikte göreceğiz." dedi.

Berber Mesut Yurdakul ise kendi sağlıkları için kararları harfiyen uygulayacaklarını kaydetti.

Manisa

Manisa'da da saat 20.00 itibarıyla alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri faaliyetlerini durdurdu.

Kentte gıda ürünleri satan işletmeler ise oturma alanlarındaki sandalyeleri toplayarak, paket servise başladı.

Şehzadeler ilçesindeki döner ustası Yusuf Özdemir, alınan kararlara uyarak saat 20.00 itibarıyla dükkanındaki oturma alanındaki sandalyeleri topladığını ve gece 00:00 kadar paket servis hizmeti vereceklerini belirterek, "Bundan sonrası için ne olacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Biz kurallara uyuyoruz. Umarım herkes azami özen gösterir ve bu virüsten kısa sürede kurtuluruz." dedi.

Uşak

Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kısıtlamalar hayata geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, işletme sahipleri saat 20.00’da iş yerlerini kapatması konusunda uyarıldı.

Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte birçok iş yerinin kapandığı ve masa sandalyelerini topladığı görüldü.

Öte yandan kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polis ekiplerince denetimler sürdürüldü.

Paket servisi için açık olan iş yerleri de tedbirler kapsamında polis ekiplerince uyarıldı.

Aydın

Aydın'da Kovid-19 tedbirlerine ilişkin kafe, restoran, kıraathane gibi yerler saat 20.00 itibariyle kapandı. Polis ekipleri de zaman zaman cadde ve bulvararlarda anons yaparak açık olan işl yerlerinin kapatılması uyarısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 23:37