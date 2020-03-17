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Türkiye'de Meclisin tatil edilmesi gündemde

Türkiye'de Meclisin tatil edilmesi gündemde
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TBMM Başkanı Şentop, "Meclisin tatil edilmesi, meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı değerlendirmeyle söz konusu olabilir." dedi.

Şentop, yaptığı açıklamada, umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiasına ilişkin, "Mart ayının başından itibaren yurt dışına çıkan ve yurt dışından dönen bütün milletvekillerimizin bilgisi var bizde. Bunlar arasında umreye giden, umreden dönen herhangi bir milletvekili yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş." dedi.

Şentop, "(Meclisin tatil edilmesi) Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı değerlendirmeyle söz konusu olabilir. Görüşmeye devam edilen kanun teklifinin bitimine kadar en azından, bu hafta bir çalışma olacak. Ondan sonrasını tekrar değerlendirecekler." ifadesini kullandı.

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