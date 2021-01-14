Türkiye'de sağlık çalışanları aşılanıyor

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Türkiye'ye Çin'den getirilen CoronaVac aşılarının sağlık çalışanlarına uygulanması için Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) "aşı randevu" bölümü eklendi.

Uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarının sisteme tanımlanmasıyla, Sağlık Bakanlığınca ilgili kişilere bildirim yapılacak.

Sağlık çalışanları, MHRS'den aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak veya bağlı bulunduğu sağlık kuruluşunda Kovid-19 aşısı yaptırabilecek.

Aşıların üzerindeki karekod sayesinde, ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün olmayacak.

Öğütlü, aşının koruyuculuğundan bahsederek, "Bundan sonra, riskli gruptaki hastalarımızı yüzde 100 koruyacağız manasına geliyor. Şu anda aşı olmak bir vatandaşlık görevi gibi gözüküyor. Hepimizin aşı olacağına inanıyorum. İlk önce sağlık çalışanlarımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Öğütlü, aşı uygulamasına öncülük etmek adına dekan Karabay ve başhekim Halis ile ilk aşıyı olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin, dünyada aşılamayı en kısa sürede tamamlayan ülkelerden birisi olacağını belirten Öğütlü, tüm hastanelerde ve sağlık tesislerinde aşılamanın yapılacağını, buna yönelik planlamanın yapıldığını sözlerine ekledi.

"Aşı olmak Kovid-19'a karşı en önemli önlemlerden biri"

Dekan Prof. Dr. Karabay da aşı olmanın Kovid-19'a karşı en önemli önlemlerden biri olduğunu vurguladı.

Salgının önüne geçebilmek için toplum düzeyinde bağışıklığın olması gerektiğinin altını çizen Karabay, bunu sağlamanın en ucuz, kolay ve risksiz yolunun da aşılama olduğunu ifade etti.

Başhekim Doç. Dr. Halis de aşılamanın tüm ülke ve dünyada başarılı olması temennisinde bulundu.

Erzurum

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesinde sağlık personeliyle aşı olduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Bilim Kurulu üyelerinin aşı olduğunu anımsattı.

Sağlık çalışanlarından sonra vatandaşların da aşılanacağını ifade eden Bedir, şöyle konuştu:

"Kentte 14 bin 500 sağlık personeli bulunuyor. Aşıya sağlık personeli yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların da aşıyı mutlaka yaptırmasını istiyoruz. Kovid-19 ile 10 ayı aşkın süredir büyük mücadele veriyoruz, herkes yoruldu. Bu hastalıktan kurtulmak, normale dönmek istiyoruz. Ekonomik sıkıntılar yaşanmaya başladı, bunların çaresi aşı gibi gözüküyor. Aşımızı yaptırıp hem kendimizi korumak hem de normale dönmek adına bugün önemli başlangıç."

Bedir, kent merkezinde aile hekimlikleri ve Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi ile ilçelerdeki hastanelerin aşı için hazır olduğunu dile getirdi.

Aşı olduktan sonra da maske, mesafe, hijyen ve kapalı alanların havalandırması gibi tedbirlerin elden bırakılmamasını isteyen Bedir, şunları kaydetti:

"İnşallah vatandaşların da aşıya ilgisiyle pandemiyi yeneceğiz. Sağlık çalışanları ve diğer kesimler mücadele içinde. Vatandaşlarımız da bu mücadeleye omuz veriyor. Erzurum özelinde kurallara uyuluyor, bunların karşılığını görüyoruz. Bundan 3 ay öncesine göre vaka sayılarında büyük oranda düşüş var. Servisler ve yatan hastalarda ve poliklinik sayılarında da düşüş var. Ama bu düşüş bizi aldatmasın, bir anlık ihmal ve tedbirsizlik vaka sayılarını tekrar yükseltebilir. Aşıyla ve tedbirlerle inşallah yakında normal hayata döneriz. Aşı da bunlara büyük katı sunacak."

Bedir ve sağlık personeli, aşı sonrası kentte görev yapan basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir

Kentte ilk olarak Halk Sağlığı Müdürlüğünde toplanarak 30 ilçedeki hastanelere dağıtıldı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan aşı polikliniklerinde sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı.

Daha önce Kovid-19 olmayan sağlık çalışanlarının, kendilerine gelen barkodlarla aşıları yapılıyor.

Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz, AA muhabirine, hastane bünyesindeki 8 aşı istasyonunda sabahtan itibaren aşılamanın başladığını söyledi.

Gürbüz, "Hastanemizde toplam 4 bin 400 sağlık çalışanına aşı yapılacak. Günde yaklaşık bin kişiye aşı yapmayı ve aşıları 3 günde tamamlamayı hedefliyoruz. İlk aşıyı Sağlık Bakanımızın olması sağlık çalışanlarımıza örnek oldu." dedi.

Başhemşire Fatma İncekara Aydan, aşı oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Mart ayından beri mücadele ediyoruz. Bundan sonra Kovid-19 ile daha güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Bize bu olanağı sağlayan tüm büyüklerimize teşekkür ederiz. Bizim tek amacımız var, hastalarımızın iyileşmesi ve Kovid-19'un artık sona ermesi." diye konuştu.

İzmir'de 50 bine yakın sağlık çalışanının ilk doz aşılarını olacağı öğrenildi.