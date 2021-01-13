Türkiye'de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanıyor

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edecektir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir."

Sağlık Bakanı Koca, "Salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız." diye konuşt