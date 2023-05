Türkiye'deki seçim dünya basınında

Türkiye'de seçmen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Saat 08.00'da başlayan oy verme işleminin saat 17.00'da sona ermesinin ardından oyların sayımına geçildi. Türkiye'de 5 yıl boyunca görev alacak cumhurbaşkanı ile milletvekillerinin belirleneceği seçimi dünya basını da yakında takip ediyor.

Birleşik Krallık merkezli yayın kuruluşu BBC, "Türkiye seçimleri. Cumhurbaşkanı kim olacak” başlığı ile anlık veri aktardı. Üç büyükşehirdeki seçimlerin sonucu ‘dramatik' bir şekilde etkileyeceği kaydedilen haberlerde, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına yer verdi.

Reuters: “İkinci tur olabilir”

İngiliz haber ajansı Reuters ise, “Rakiplerin ikisi de erken liderliğini ilan etti ancak ikinci tur olabilir” başlığı ile Türkiye seçimlerini okuyucularına servis etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandıkları yönde açıklamalar yaptıklarını yazdı. Henüz resmi açıklamanın yapılmadığı kaydedilen haberlerde, Mansur Yavaş'ın açıklamalarına yer verildi.

CNN: “Bu bir referandum"

ABD'li haber kanalı CNN de Türkiye seçimlerini yakından takip ederek gelişmeleri anbean duyurdu. “Erken seçim sonuçları” başlıklı haberinde muhalefetin, erken sonuçların seçimi Kılıçdaroğlu'nun kazandığını gösterdiğini savunduğu ifadelerine verdi. Bir diğer haberinde “Bu bir referandum” başlığını kullanan CNN, Türkiye'de seçimlere ilişkin veriler paylaşıldı.

AP: “Erdoğan önde gidiyor”

ABD'li haber ajansı AP ise, “Erdoğan önde gidiyor” diyerek, sayılan oylara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi önde götürdüğünü yazdı. Muhalefetin ise seçimi Kılıçdaroğlu'nun önde götürdüğüne ilişkin yaptığı açıklamalara yer verilen haberde, Türkiye'nin 100. yılında gerçekleştirilen seçimlerin önemi vurgulandı.

France24: “5 milyon genç ilk kez oy kullandı”

Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24 ise, Türkiye'deki seçimlerdeki gelişmeleri “son dakika” olarak duyurdu. “5 milyon genç ilk kez oy kullandı” ifadelerini kullanan France 24, oy kullanma işleminin sona erdiğini, yapılan ilk açıklamaları an be an okuyucularına servis etti.

Fransız haber ajansı AFP ise, muhalefetin önde gittiği yönünde açıklamalara yer verdi.

İngiliz Guardian ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yer verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını veren Guardian, oyların yüzde 50'sinin sayıldığını yazdı.