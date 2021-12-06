Türkiye  Dışişleri Bakanlığından kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam karşıtlığının son örneklerinden biri olan bu ve benzeri eylemlerin, sadece Müslümanları hedef almadığı, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini tehdit ettiği, bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada "Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.