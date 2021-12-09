ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
Türkiye Gazetelerinin Manşetleri - 9 Aralık 2021
Türkiye
09 Aralık 2021 Perşembe 02:46
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Çavuşoğlu: "BM Kıbrıslı Türk makamlarının rızasını almalı"
Türkiye
Türkiye'de günlük rakamlar
Türkiye
TBMM'de kavga çıktı, oturuma ara verildi
Türkiye
Erdoğan: "Kur ataklarını tersine çevireceğimize inanıyorum"
Türkiye
Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemi kabul edildi
Türkiye
SON DAKİKA HABERLERİ
Yağmur beklenmiyor
Baybars: "Halk yaşam mücadelesi verirken hükümet...
Özersay: "Çözüm gecikiyorsa oturup beklememek...
"Sağlıkta sistemi normalleştirmeyeceğiz"
Kalkınma Bankası kur sabitlemesi için yönetim...
Facebook
Twitter
7.9B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE