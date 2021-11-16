Türkiye genelinde iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 80'i geçti

Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusta, en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80'i geçti.

Sağlık Bakanlığınca 18 yaş ve üstü nüfusun Türkiye genelinde ve 81 ildeki iki doz aşılanma oranları "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinden paylaşılıyor.

Buna göre, ülke genelinde en az iki doz aşı olanların oranı yüzde 80,08'e, bir doz aşı yaptıranların oranı da yüzde 90,01'e ulaştı. İki doz Kovid-19 aşısı uygulananların illere göre oranları ise yüzde 55 ila 84 arasında değişti.

Türkiye genelinde, iki doz aşı yaptıranların oranının yüzde 75'i aştığı "mavi" il sayısı 47'ye yükseldi. Bu illerden 22'sinde iki doz aşılanma oranı yüzde 80'i geçti.

Aşılanma oranı en yüksek şehir yüzde 84 ile Ordu oldu. Bu ili yüzde 83,4 ile Amasya, yüzde 83,3 ile Muğla ve Osmaniye izledi. Bu şehirlerin ardından gelen ve aşılanma oranı yüzde 80'i geçen iller şöyle sıralandı:

"Kırklareli (yüzde 83,1), Çanakkale (yüzde 82,7), Eskişehir (yüzde 82,5), Balıkesir (yüzde 81,7), Zonguldak (yüzde 81,6), Burdur (yüzde 81,3), Edirne (yüzde 81,3), Bartın (yüzde 81,2), İzmir (yüzde 81,1), Giresun (yüzde 80,9), Aydın (yüzde 80,8), Manisa (yüzde 80,8), Tekirdağ (yüzde 80,5), Denizli (yüzde 80,4), Artvin (yüzde 80,3), Bilecik (yüzde 80,3), Çorum (yüzde 80,2) ve Sinop (yüzde 80,2)."