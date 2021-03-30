Türkiye MGK Bildirisinde "Kalıcı çözümde bağımsız iki devlet" vurgusu

Türkiye MGK Bildirisinde "Kalıcı çözümde bağımsız iki devlet" vurgusu
banner32

Türkiye'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Bildirisi'nde, Suriye'deki aktörlere, mevcut insani krizi derinleştirecek eylemlere son verme çağrısında bulunuldu.

MGK Bildirisi'nde, diyalog çağrılarına rağmen Türkiye karşıtı politikalarını artıran Yunanistan, uluslararası hukuka riayet etmeye davet edildi.

banner69
Bildiride, Libya halkının güvenlik, huzur ve refahının sağlanmasında Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceği belirtildi.

MGK Bildirisi'nde, Kıbrıs'ta hakkaniyeti esas alan kalıcı çözümlerin bağımsız iki devlet temelinde gündeme alınmasının vazgeçilmez olduğu belirtildi.

MGK Bildirisinde Doğu Akdeniz'de karşılıklı hak ve menfaatleri gözeten ortak yaklaşımın önemi vurgulandı, bölge dışı ülkeler tarafsız olmaya çağrıldı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güneyde 2 can kaybı daha yaşandı
Güneyde 2 can kaybı daha yaşandı
  1. Güney
﻿