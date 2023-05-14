Türkiye Milletvekilliği seçim sonuçları

Türkiye Milletvekilliği seçim sonuçları
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Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2023, 19:55
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İşte KKTC sandıklarının sonuçları
İşte KKTC sandıklarının sonuçları
  1. Kıbrıs
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