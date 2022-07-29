Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başladı

İstanbul Havalimanı'nda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda havalimanında düzenlenen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı etkinlikte konuşan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bütün sektörlerde olduğu gibi haberleşmedeki gelişimleri de yakından takip ettiklerini, Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturmak için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Ulaştırmada olduğu gibi Türkiye'nin haberleşme altyapısını da devlet aklıyla planladıklarını, akademik ve bilimsel zeminde değerlendirdiklerini, kamu-özel sektör iş birlikleriyle hayata geçirdiklerini dile getiren Karaismailoğlu, sözünü verdikleri tüm çalışmaları hayata geçirdikleri, 5G'nin de bunlardan birisi olduğunu anlattı.

Hedeflerinin 5G'de dünya ile rekabet edecek hızı sunmak olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "5G, bağlantılı araçlar, artırılmış gerçeklik ve gelişmiş video ve oyun gibi yeni kullanım durumlarını mümkün kılarak hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarımızı tamamen yeniden şekillendirecek." diye konuştu.

Karaismailoğlu, gelecekte hedeflenen veri akışında 5G'nin dahi hız ve güvenlik hedeflerini karşılayamayacağını düşündüklerini kaydederek, "Bu bakımdan, elektronik haberleşme şebekelerimizde yerli ve milli donanım ve yazılımların kullanılması, sadece cari açığın azaltılması değil, aynı zamanda günümüzde ülkelerin savunma ve güvenlik politikaları açısından da önemlidir." ifadelerini kullandı.

"5G teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretmeliyiz"

Bakan Karaismailoğlu, dünyada 2020-2025 arasında mobil şebekelere 1,1 trilyon dolar yatırım yapılacağı ve bunun yaklaşık yüzde 80'inin 5G teknolojisine yönelik olacağının ön görüldüğünden bahsederek, dijital dönüşümün kilit noktasını oluşturan 5G teknolojisini yerli ve milli imkanlarla üretmek durumunda olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım stratejilerine sahip olarak yoluna devam edeceğini dile getiren Karaismailoğlu, bu teknolojinin elektronik haberleşme sektörünü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminden ileri bir boyuta taşıyacağını, makineler arası iletişim, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, medikal, makine öğrenmesi ve robotik gibi pek çok alanda yenilikler getireceğini anlattı.

Karaismailoğlu, "5G'deki düşük gecikme süreleri ile robotik, akıllı araçlar ve akıllı ulaşım sistemleri gibi gecikmeye duyarlı yenilikçi hizmetlerin sunulması kolaylaşacaktır. 5G, otomotiv, sanayi, enerji, sağlık, tarım, medya ve eğlence gibi birçok alanda dijital dönüşümü hızlandırarak yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılmasında etken olacaktır." açıklamasında bulundu.

"5G teknolojisine özel kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştiriyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'de 5G ve ötesi yeni nesil iletişim teknolojilerinin etkileyeceği dikey sektörlerde dijital dönüşümün etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

5G'yi sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil ülkenin milli güvenliği açısından öncelikli konuları arasında gördüklerinin altını çizen Karaismailoğlu, 5G'de daha yüksek yerlilik oranlarına erişmek için çalıştıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve dünyaya pazarlayan bir ülke haline gelmesini hedeflediklerine değinerek, bu kapsamda Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesini (HTK) kurduklarını, 5G'ye giden yolda donanım ve yazılım ihtiyaçlarına yerli ve milli imkanlarla cevap verebilmek amacıyla "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi"ni geliştirdiklerini anlattı.

"Halkımızın 5G teknolojisine kavuşmasına az kaldı"

Bakan Karaismailoğlu, halkın 5G teknolojisine kavuşmasına az kaldığını belirterek, "Türkiye'nin 5G Yolculuğu lansman törenimizle bu başarılarımızı sizlerle paylaşmanın gurur ve sevincini yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye gurur yaşatacak projelerden birisinin de şu anda içinde bulundukları İstanbul Havalimanı olduğunu aktaran Karaismailoğlu, havalimanının almadığı ödülün ve kırmadığı rekorun kalmadığını söyledi.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nı günde ortalama 1.400 uçağın, 230 bin yolcunun kullandığını kaydederek, 8 Temmuz'da 1.422 uçuşla rekor kırıldığını, Avrupa'nın "en yoğun" ve "en iyi" havalimanı olduğunu anlattı.

"İstanbul Havalimanı 5G'li oluyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Avrupa'nın birincisi İstanbul Havalimanı'nın bugün 5G'li havalimanı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Havalimanı'nda belirlenen bölgelerde 5G kapsaması ve altyapısı operatörlerimizce sağlanmış, abonelere 5G sinyali verilmesi için gerekli ön hazırlıklar tamamlanmıştır. Operatörlerin 5G uygulamaları ve uygulama alanlarındaki gecikme, hız gibi avantajları gözlemleyebileceğimiz çalışmalar da hazırlanmıştır. Bugün burada yerli teknoloji şirketlerimizin kurduğu stantlarda Türkiye'nin 5G yolculuğunda geldiği aşamayı göreceğiz."

Karaismailoğlu, 5G destekli cep telefonların sayısının artmasıyla vatandaşların da 5G hizmetlerinden faydalanabilir hale geleceğini kaydederek, bu teknolojiye geçiş süresini hızlandırmak ve daha geniş coğrafyalarda yaygınlaştırmak için yatırımları artıracaklarını söyledi.

5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, 5G'ye giden yolda yerli ve milli üretim ekosistemini desteklemeye ve korumaya yönelik önemli adımları attıklarını, bundan sonra da sektör paydaşlarının görüşlerini de alarak en uygun çözümleri geliştirmeye devam edeceklerini anlattı.

Karaismailoğlu, bugün burada yerli teknoloji şirketlerinin kurduğu stantlarda Türkiye'nin 5G yolculuğunda geldiği aşamayı göreceklerini bildirdi.

"2053'e kadar 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımı hedefliyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, 2003'ten bu yana bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe yaşanan değişimde, sabit geniş hat, mobil ve genişbant abone sayısı ile fiber hat uzunluğundaki artıştan bahsederek, kısa süre önce Türkiye'nin en yüksek verimli ve güçlü uydusu olan Türksat 5B'yi hizmete aldıklarını söyledi.

Son 20 yılda Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptıklarını, bu yatırımlarla milli gelire 520 milyar dolardan fazla katkı sunduklarını aktaran Karaismailoğlu, 2053'e kadar 198 milyar dolarlık ulaşım ve haberleşme yatırımları yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

Karaismailoğlu, "5G altyapımızı tamamlayarak tüm milletimizin hizmetine sunacağız. 6G çalışmalarımıza da önümüzdeki dönemde hız kazandıracağız. Ülkemizi dijital yollarla öreceğiz." diye konuştu.

Fiber ağ uzunluğunu 1 milyon kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Karaismailoğlu, 2053'e kadar gerçekleştirecekleri toplam 198 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımıyla üretime 2 trilyon dolar, milli gelire de 1 trilyon dolar katkı sağlayacaklarını anlattı.

"5G ihalesini 2023'te yapacağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 5G'nin etkileyeceği tüm sektörlerle kapsamlı bir çalışmayı hızlı yürütüp, Türkiye'yi geleceğin teknolojisine bir an önce hazır hale getireceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2023'te yapacağımız 5G ihalesinden sonraki süreçte de bu ürünlerin geliştirilmesi ve hem iç piyasamızda hem de dış piyasalarda kullanılması için önümüzdeki süreyi de en verimli biçimde kullanacağız. Bugün burada 5G teknolojisiyle neler yapılabileceğimizin önemli örneklerini hep beraber deneyimleme fırsatı bulacağımız, dünyanın transit merkezi İstanbul Havalimanı'nda başlatacağımız 5G kıvılcımını 3 babayiğit operatörümüzün de desteği ve vizyonuyla ülkemizin dört bir yanına yayacağız. Ülkemizde, 2023 yılı itibarııyla bu teknolojiyi yaygınlaştırmak üzere, 5. nesil mobil teknolojiyi ifade eden 5G teknolojisinde önemli ve ciddi atılım yaparak yoluna devam edecektir."

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda lansman sonrası, GSM operatörleri tarafından kurulan stantlarda 5G'nin farklı özelliklerini deneyimleme imkanına sahip olunacağını belirterek, "Lansmanla beraber, havalimanında kurulu olan 5G servisini, telefonu 5G destekli olan ve 5G'ye abone olmuş abonelere kullandırmaya başlayacağız. 5G destekli terminali olan abonelerimiz, İstanbul Havalimanı'nda 5G'den yararlanabilecekler." diyerek sözlerini noktaladı.

Bakan Karaismailoğlu, 5G teknolojilerini deneyimledi

Törenin ardından İstanbul Havalimanı'na kurulan 5G deneyimleme alanına geçen Bakan Karaismailoğlu, burada GSM operatörleri tarafından kurulan stantlarda 5G teknolojisini deneyimledi.

Türk Telekom standında Türkiye'nin ilk yerli 5G VR helikopter uçuş simülatörünü inceleyen Karaismailoğlu, gerçek bir helikopter boyutlarına yakın olarak tasarlanmış simülatörü tecrübe etti.

Karaismailoğlu, stantta hayata geçirilen 5G teknolojisiyle, Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Türk Telekom'un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Otonom araçları uzaktan kullandı

Karaismailoğlu, Turkcell standında yetkililerden bilgi alarak, yapay zeka sayesinde Turkcell Uzaktan Sürüş Merkezi ile 5G altyapısı üzerinden iletişim kuran yarı otonom araçları test etti.

Araçta bulunan ekranlardan Turkcell Kartal Plaza'da bulunan otonom otomobili kullanan Karaismailoğlu, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ ile 5G üzerinden görüntülü görüştü.

Vodafone standında robotları inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Karaismailoğlu, Vodafone Türkiye standında sergilenen ve Vodafone 5G'nin yüksek hızlı ve düşük gecikmeli altyapısını kullanan iki farklı projeyi inceledi.

Yazılımsal geliştirmelerinin tamamının Türk mühendisler tarafından yapıldığı Robot Kol ile tokalaşan Karaismaloğlu, farklı bir lokasyonda onu yönlendiren operatörüne görüntü ve veri aktarımı sağlayan Robot Köpek hakkında bilgi aldı.

Karaismailoğlu, bu stantta Vodafone Park Stadyumu'nda bulunan Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları ile görüntülü görüştü.



Bakan Yardımcısı Sayan: Operatörlerimiz, 5G şebekesini tüm dünyaya sergileyebilecek

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "yeni bir çağın başlangıcı" olarak tanımlanan 5G'nin tüm endüstrilere altyapı sağlayacağını ve mobil ekosistemde çığır açıcı bir rol oynayacağını söyledi.

"Bizim için en önemli olmazsa olmazımız 5G'ye mümkün olan en yüksek yerlilik oranıyla sahip olmak." diyen Sayan, 4.5G'den önce haberleşme sistemlerinde yüzde 1 olan yerlilik oranının yüzde 33'e ulaştığını bildirdi.

Sayan, 5G teknolojisine ilişkin bugüne kadar gerçekleştirdikleri etkinliklerden ve yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, "Haberleşme Teknoloji Kümelenmemiz 5G yolunda bizimle birlikte uçtan uca yerlilik ve millilik için çalışıyor. ULAK meyvelerini vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Ömer Fatih Sayan, bu teknolojiyi ulusal menfaatler doğrultusunda nasıl kullanacakları konusunun önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için önemli olan bu teknolojiyi sadece kullanan bir ülke olmak değil, yerli ve milli imkanlarla bu teknolojinin üretiminde yer almaktır. Bunun yanı sıra siber kalemiz USOM (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) 7 gün 24 saat çalışmalarına devam ediyor. 5G ve siber güvenliği bir arada düşünmek durumundayız. Bugün burada operatörlerimizin 5G şebekesini ticari olarak da test edebilecekleri ve tüm dünyaya sergileyebilecekleri bir ortam oluştu."

Sayan, deneme çalışmalarında abonelerin ortalama veri indirme hızlarının 1 Gbit/s ve üzeri değerlere ulaşılabildiğini anlattı.

Sayan, "İstanbul Havalimanı; mobil haberleşmede ve ortak altyapıda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un bir araya gelerek 5G'yi ortak koydukları bu sihirli yolculuğun aynı zamanda başlangıç noktası. Şimdiden 6G için çalışmaya başladık." diye konuştu.

İGA Yönetim Kurulu Üyesi Kalyoncu: 5G altyapısı sayesinde sistemleri çok daha mükemmel noktaya taşıyacağız

Kalyon Holding ve İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu da İstanbul Havalimanı'nın sihirli yolculukların başladığı bir yer olduğunu belirterek, havalimanının sahip olduğu dijital imkanlardan ve altyapıdan bahsetti.

Hiçbir havalimanında olmayan yeni çözümler üreterek havalimanında uygulamak için çalıştıklarını kaydeden kalyoncu, yüksek hızlı internet sayesinde daha da iyi noktaya gideceklerini söyledi.

Kalyoncu, havalimanında 101 farklı sistem bulunduğunu, burasının dünyada Pentagon'dan sonra bir çatı altındaki en büyük bina olduğunu kaydederek, "bu sistemleri bu ölçekte münferit halde bile çalıştırmak zorken biz müştereken, birbiriyle iletişim halinde sistemleri hatasız çalıştırıyoruz. bundan sonra 5g altyapısı sayesinde çok daha mükemmel bir noktaya bunu taşıyacağız. inşallah Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor olacak." diye konuştu.

Turkcell Genel Müdürü Erkan: 5G'ye geçişin 'yerli ve milli' imkanlarla yapılmasını önemli buluyoruz

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan etkinlikteki konuşmasında, 5 yıldır bir yandan da 5G konusunda çalıştıklarını belirterek, "5G'de de öncülüğümüzü sürdürmeye kararlıyız. Bu konuda elimizi taşın altına koyuyoruz ve yüksek yerlilik oranlarına sahip 5G teknolojilerine geçişte de 'babayiğit' olmaya adayız." dedi.

5G'de yüksek yerliliğin önemine işaret eden Erkan, şunları söyledi:

"Yüksek yerlilik oranımız ve AR-GE gücümüz sayesinde geliştirdiğimiz global ve yerel pilot uygulamalarla 5G konusunda da öncülük ediyoruz. Teknoloji alanında yerli ve mili ekosistemin gelişimi için iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bunun yanında dünya çapında önemli otoriteler ve büyük kuruluşlarda 5G standartlarının oluşturulmasında aktif rol alarak katkı sağlıyoruz.

Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği (NGMN) tarafından küresel telekom şirketlerinin de iş birliğinde yürütülen 5G deneme projelerine liderlik ettik. Güçlendirilmiş 5G deneyimi yaşatacak yeni nesil Temel Şebeke mimarisi üzerinde gerçekleştirdiğimiz testlerle 5G standartlarının oluşturulmasına katkılar sunuyoruz.

Türkiye'nin 5G yolculuğunda yerli ve millilik konusunu sadece altyapı anlamında değil, tüm 5G ekosistemini kapsayacak şekilde değerlendiriyoruz. Bu anlamda süreç boyunca yeni kullanım alanlarının keşfedilmesine ve yerli çözüm ve uygulama örneklerinin artırılmasına odaklanmanın doğru bir strateji olacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Milli Teknoloji Hamlesi hedefi çerçevesinde 5G'ye geçişin yerli ve milli imkanlarla yapılmasını önemli buluyoruz."

Türk Telekom CEO'su Önal: 5G alanında altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin halka açık ilk bireysel 5G deneyimini, bakanlık öncülüğünde, tüm operatörlerin katkı ve katılımıyla, İstanbul Havalimanı'nda başlatmaktan duydukları gururu paylaştı.

Türk Telekom olarak, uzun yıllardır Türkiye'nin dijital dönüşümü için yatırım yaptıklarını, yerli ve milli teknolojileri ile kendi kendine yeten bir Türkiye için durmaksızın çalıştıklarını dile getiren Önal, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki üreten bir toplum, yücelen toplumdur. Biz de, Türkiyemizi her alanda üst sıralara taşıma motivasyonu ve yerli ekosistemin oluşması yönündeki gayretimiz ile, 5G alanında altyapı yatırımlarımıza devam ediyor, bir yandan sabit taraftaki fiber yatırımlarımızla da mobil altyapıyı destekliyoruz.

2022 1. çeyrek itibarıyla fibere bağlı LTE baz istasyonlarımızın oranı yüzde 43 seviyesinde bulunuyor. 2021 yılında, ülkemizdeki mobil altyapının fiberleşmesini sağlayacak toptan seviyedeki erişim ürünlerimizin fiyatlarında, BTK’nın da onayı ile, çok önemli indirimler yaptık.

Bu aksiyon aynı zamanda mükerrer yatırımların önüne geçmek için önemli bir adım ve 5G öncesinde diğer operatörler için de iyi bir fırsat niteliği taşıyor. Öte yandan, yerli firmalarla endüstri, tarım, oyun, sağlık ve eğitim gibi alanlarda yaptığımız 5G çalışmaları, yerli ve milli teknoloji üretme vizyonumuzun çok önemli bir parçasını oluşturuyor. 5G konusundaki çalışmalarımız ve gerçekleştirdiğimiz ilklerle dünyada ve Türkiye’de 5G’nin yol haritasının çizilmesinde aktif roller üstleniyoruz."

Yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Önal, endüstriyel alanda 5G teknoloji çözümleri geliştiren girişimlerin ürünlerinin, ticarileşme ve küreselleşme süreçlerinin desteklenmesi hedefi ile bir program başlattıklarını söyledi.

Önal, bu programın yerli-milli firma ve insan kaynağının gelişimini hızlandıracağına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yerli ve küresel iş ortaklarımızla birlikte rekor sonuçlar getiren 5G hız denemeleri, Türkiye'nin ilk özel endüstriyel mobil şebekesi, ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrimiçi uzaktan ameliyat ve ilk akıllı traktör kullanımı gibi çok sayıda yenilikçi proje ve uygulama için kapsamlı denemelerimizle bu alandaki öncülüğümüzü sürdürüyoruz.

5G’ye hazır olarak hayata geçirdiğimiz Yeni Nesil Akıllı Şehir Projeleri, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve IoT teknolojileri ile ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz. Ayrıca, yüksek teknolojili iletişim altyapılarının yerlileştirme ve millileştirme sürecinin en önemli bileşenlerinden biri olan ULAK baz istasyonu projesine katkı sunmaya devam ediyoruz. Türk Telekom, 2021 yılında tamamen yerli LTE istasyonlar üzerinden en fazla sayıda şehirde hizmet veren operatör oldu.

Üreteceğimiz yerli ve milli 5G teknolojilerini kullanmanın yanı sıra diğer ülkelere ihraç etme konusunda da ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli değerlendirmek, sadece dışa bağımlılığımızı azaltmakla kalmayacak, gelir getirerek ülke ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlayacak. Biz bu teknolojiyi üreten taraf olarak, bu konuda sorumluluk alarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Nitekim, 5G alanındaki çalışmalarımızı perçinlediğimiz küresel iş birliklerimizle dünya için teknoloji üretmeye başladık bile."

Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 5G hizmetinin, Türkiye’yi üst sıralara taşıyacak önemli bir hamle olduğuna inanıyoruz

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ise, "Bugün daha dijital bir Türkiye hayalimiz doğrultusunda sektör paydaşlarımızla birlikte tarihi bir adım atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin dünyaya açılan en önemli kapısı durumundaki İstanbul Havalimanı’nda canlıya alınan 5G hizmetinin, global dijitalleşme liginde Türkiye’yi üst sıralara taşıyacak önemli bir hamle olduğuna inanıyoruz." dedi.

Dijitalleşmenin önemine işaret eden Aksoy, günümüzde ekonomik kalkınma ve küresel rekabetin odağında dijitalleşme bulunduğunu dile getirerek, Türkiye'de de dijitalleşme konusunda uzun yıllardır ciddi yatırımlar yapıldığından bahsetti.

Aksoy, Vodafone Türkiye olarak gerçekleştirdikleri altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla dijitalleşmeyi herkes için erişilebilir kılmaktan ve bu sürecin önemli bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Bununla birlikte, daha dijital bir Türkiye için gidilecek yolumuz olduğuna da inanıyoruz. 2030 yılına kadar tüm sektörler, devlet kurumları ve vatandaşlar dahil olmak üzere toplumun tüm bileşenlerini yeni nesil teknolojilerle buluşturmak ve tamamen dijitalleşmiş bir ülke olmak için gerekli adımları bugünden atmamız önem taşıyor. 5G, bu adımların başında geliyor.

Bu kapsamda 5G’ye geçiş sürecine sadece bir mobil teknoloji evrimi olarak değil, tam anlamıyla dijitalleşmiş bir ülke olma yolunda atılan önemli bir adım olarak bakmak gerekiyor. Bugün 5G dediğimizde, birçok sektörde yenilikçi yaklaşımlarla iş yapış şekillerini değiştirecek ve hem ekonomik hem de sosyal alanlarda katma değer yaratacak bir dijital dönüşümden bahsediyoruz. Dünyadaki örneklere baktığımızda, 5G teknolojileri fabrikalarda, mağazalarda, ulaşım altyapısında, liman ve bağlantılı mekanlarda uygulanıyor.

Vodafone Grubu olarak biz de 12 ülkede ticari 5G hizmetleri veriyoruz. 5G, dijitalleşmeyi hızlandırmada ve küresel rekabette bir kaldıraç olarak görülüyor. Bu nedenle, ülkeler bu teknolojinin yayılmasını destekleyecek adımlar atmaya başladı. Türkiye’nin de bu yarışta en önlerdeki yerini alması gerektiği çok açık.

Uluslararası çalışmalara baktığımızda, 5G’nin 2035 yılına kadar global ekonomiye yaklaşık 4 trilyon dolar katkı sağlayacağı ve yaklaşık 23 milyon istihdam yaratacağı öngörülüyor. Araştırmalarımıza göre, ülkemizde 5G teknolojileri ile sağlanan üretkenlik ve ekonomik aktivite artışı ile 15 yıllık teknolojik döngüde 1 trilyon TL’nin üzerinde gelir artışı bekleniyor."